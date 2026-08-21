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Делавер без податку з продажів: як адреса складу допомагає заощадити

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Багато покупців помічають, що ціна товару в американському інтернет‑магазині збільшується перед оплатою. Часто причина — Sales Tax, податок з продажів, який залежить від штату та адреси доставки. Саме тому українці, що користуються складами‑посередниками, звертають увагу на Делавер — штат без державного та місцевого Sales Tax.

Що таке Sales Tax

У США ціна на сторінці товару зазвичай не містить податку. Остаточна сума формується під час оформлення замовлення. Розмір Sales Tax залежить від штату та місцевих правил, тому один і той самий товар може коштувати по‑різному для різних адрес.

Для дорогих покупок — ноутбуків, смартфонів, техніки — додаткові відсотки стають відчутними.

Чому важливий Делавер

Делавер — один із небагатьох штатів без штатного та місцевого Sales Tax. Це означає, що доставка на адресу в Делавері може зменшити кінцеву вартість замовлення. Наприклад, при ставці 8% товар за $1200 на іншій адресі подорожчає на $96, тоді як у Делавері ця сума не додається.

Як українці використовують американську адресу

Функцію адреси виконує склад форвардингового сервісу. Покупець:

  • реєструється та отримує персональну адресу;
  • замовляє товар у магазині США;
  • вказує склад як Shipping Address;
  • після надходження товару оформлює міжнародну доставку в Україну.

За потреби кілька замовлень можна об’єднати в одну посилку.

На яких товарах економія найбільша

  • ноутбуки;
  • смартфони;
  • фото‑ та відеотехніка;
  • дорогі годинники;
  • професійні інструменти;
  • спортивне обладнання;
  • брендове взуття й одяг у великих замовленнях;
  • автомобільні деталі.

Чим дорожчий товар, тим помітніша різниця.

Важливо враховувати всі витрати

Відсутність Sales Tax не скасовує інших платежів:

  • внутрішня доставка по США;
  • міжнародне перевезення;
  • страхування;
  • пакування;
  • розрахунок об’ємної ваги;
  • митні платежі в Україні.

Правильне порівняння — це товар + доставка + можливі мита проти української ціни.

Митні правила України

Навіть якщо в США податок не застосовується, в Україні може виникнути мито при перевищенні безмитного ліміту. Тому потрібно враховувати дві системи: Sales Tax у США та митні платежі в Україні.

Коли склад у Делавері найбільш корисний

  • регулярні покупки у США;
  • дорога електроніка;
  • замовлення під час розпродажів;
  • магазини без доставки в Україну;
  • консолідація кількох посилок.

Водночас важливі й тарифи сервісу, умови зберігання, страхування та підтримка клієнтів. Наприклад, актуальні умови доставки з США через Dnipro LLC дозволяють заздалегідь перевірити можливості американського складу та варіанти подальшого відправлення покупок в Україну. 

Знижки інколи важливіші за податок

Іноді товар зі знижкою навіть із податком дешевший, ніж аналог без Sales Tax. Тому спочатку варто шукати мінімальну ціну, а вже потім враховувати податок і доставку.

Під час Black Friday економія зростає

Коли покупець оформлює багато замовлень, навіть кілька відсотків різниці можуть дати десятки доларів економії. Саме тому досвідчені користувачі аналізують не лише знижку, а й адресу доставки та можливість об’єднання посилок.

Висновок

Делавер допомагає зменшити витрати завдяки відсутності штатного та місцевого Sales Tax. Але це лише один із факторів. Реальна вигода залежить від:

  • ціни товару;
  • податку з продажів;
  • вартості доставки;
  • можливих митних платежів.

Лише кінцева сума показує, наскільки покупка у США справді вигідна.

#делавер
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