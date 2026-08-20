Збір російськомовних книг: кошти на Сили оборони

Після початку повномасштабної війни багато українців відмовляються від російськомовної та радянської літератури, яка роками залишалася в домашніх бібліотеках, офісах та установах. Але замість того, щоб просто викидати непотрібні видання, їх можна перетворити на ресурс для допомоги українським військовим.

Саме так працює ініціатива «Постав російську книгу у куток 2.0», яка цього літа повертається вдруге. Нову хвилю акції організовує Благодійний фонд «Гуркіт» спільно з Видавництвом Старого Лева, а зібрані книги передаватимуть на переробку за участі партнера проєкту Recycle.

Як 110 тонн макулатури перетворилися на 2 автомобілі для ППО

Перша акція «Постав російську книгу у куток» відбулася у 2024 році. Тоді за трохи більше ніж два місяці українці зібрали 110 тонн російськомовної та радянської літератури. Після здачі макулатури вдалося отримати 460 тисяч гривень, які спрямували на придбання двох пікапів для мобільного підрозділу протиповітряної оборони. До ініціативи долучалися не лише окремі люди, а й школи, приватний бізнес, державні установи

Акція підсвітила високий запит суспільства на утилізацію російськомовних книг, які досі зберігалися у людей. Вона показала, що навіть літературний мотлох, який більше не має цінності для власників, може мати практичне призначення — піти на переробку та перетворитися на реальну допомогу для Сил оборони.

Тому друга хвиля «Постав російську книгу у куток» поєднує одразу кілька складових: остаточну відмову від російського культурного продукту, відповідальну переробку відходів та підтримку українських військових.

До 31 серпня українці можуть принести непотрібні російськомовні паперові видання до визначених книгарень-кав’ярень Видавництва Старого Лева у Києві, Львові та Дніпрі.

Приймають:

російськомовні книги;

журнали та газети;

старі каталоги;

блокноти;

паперові архіви та іншу макулатуру.

Зібрану літературу забиратиме Recycle — сервіс викупу та вивезення сортованих відходів. Папір передадуть на подальшу переробку, а кошти, отримані від макулатури, Благодійний фонд «Гуркіт» спрямує на закриття актуальних потреб Сил оборони України.

Де можна здати книги в книгарнях “Старого Лева”?

Київ

📍 вул. Михайлівська, 18

Львів

📍 вул. Старознесенська, 24–26

📍 вул. Краківська, 3

📍 вул. Галицька, 17

📍 вул. Стрийська, 200А

📍 вул. Бандери, 33

Дніпро

📍 вул. Січових Стрільців, 1

Організатори також закликають долучатися офіси, компанії, громадські організації та інші установи, де накопичилися російськомовні друковані матеріали.

Перша хвиля вже показала, що просте рішення розібрати книжкову полицю може мати цілком вимірюваний результат: 110 тонн переробленого паперу, 460 тисяч гривень та два автомобілі для української ППО.

Друга хвиля має на меті продовжити цю практику та дати ще більшій кількості людей можливість одночасно звільнити власний простір, передати папір на переробку та підтримати Сили оборони України, а саме закупити дрони.