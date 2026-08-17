У центрі Львова відкриють новий медичний центр Comed з діагностикою Siemens та можливістю пройти чек-ап

У Львові зростає кількість медичних закладів, які пропонують пацієнтам комплексний підхід до діагностики та профілактики захворювань. У відповідь на попит на сучасні медичні послуги мережа медичних коворкінгів Comed відкриє нову локацію на вул. Поповича 9, де пацієнти зможуть отримати консультації лікарів різних спеціальностей, пройти діагностику та комплексний чек-ап у Львові в межах одного простору.



Як повідомили в компанії, новий об'єкт працюватиме за моделлю першої локації Comed, яка об'єднує кабінети незалежних лікарів різного профілю та діагностичні сервіси.





Формат медичного коворкінгу передбачає можливість отримання консультацій кількох спеціалістів в одному місці. Такий підхід дозволяє пацієнтам скоротити час на пошук лікарів та проходження необхідних обстежень.



Нова локація розташована в центральній частині міста, що робить її зручною як для мешканців Львова, так і для гостей міста. Серед переваг об'єкта в компанії називають наявність паркування, що є важливим фактором для відвідувачів медичного центру у центрі Львова. Крім того, будівля обладнана бомбосховищем.



У Comed повідомляють, що на новій локації буде доступний повний комплекс діагностичних досліджень. Зокрема, пацієнти зможуть проходити комплексні профілактичні обстеження та чек-апи на обладнанні Siemens. Таким чином, діагностика Siemens у Львові стане доступною в межах нового медичного простору компанії.



За словами представників Comed, відкриття нової локації є частиною стратегії розвитку мережі та створення єдиної екосистеми медичних послуг.





«Ми створюємо екосистему, яка стане зручним інструментом контролю здоров'я», — зазначили засновники компанії.



СЕО Comed Дмитро Тищенко повідомив, що розташування нового об'єкта в центрі міста дозволить зробити медичні послуги доступнішими для різних категорій пацієнтів.



«Нова локація в центрі міста стає унікальною пропозицією як для мешканців міста Львова, так і для туристів», — сказав він.



Дату початку роботи нової локації компанія оголосить додатково.