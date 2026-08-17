Які планшети варто розглядати у 2026 році — рекомендації експертів Алло

Планшет перестав бути просто великим екраном для відео: сучасні моделі здатні замінити ноутбук у поїздках, слугувати цифровим полотном для ілюстраторів та робочою станцією для студентів. Проте через таку універсальність вибрати оптимальний пристрій стало складніше, адже нерозуміння власних сценаріїв призводить або до переплат за непотрібну потужність, або до постійних зависань. Експерти Алло розбирають, як співвіднести характеристики з реальними потребами, у чому практична різниця між ключовими екосистемами та на що звернути увагу перед покупкою.

Для чого сьогодні купують планшети

Планшет рідко беруть «про запас» — за покупкою майже завжди стоїть конкретна задача. Наприклад, студент шукає пристрій, на якому зручно писати від руки поверх PDF просто під час лекції. Людина на віддаленій роботі — легку заміну ноутбука для пошти, таблиць і дзвінків. Хтось бере великий екран під мультфільми, читання чи мобільні ігри. У подорожі рятує модель зі слотом для SIM або підтримкою eSIM: інтернет є й там, де надійного Wi-Fi немає.

За спостереженнями фахівців Алло, одним сценарієм покупці обмежуються рідко — пристрій беруть одразу під два-три, тому й вимоги доводиться поєднувати. У каталозі маркетплейсу планшет шукають фільтрами за діагоналлю, обсягом пам’яті та наявністю стилуса.

Які характеристики планшета найважливіші

Щоб зіставити свої потреби з реальними можливостями техніки, експерти Алло радять звертати увагу на чотири ключові параметри:

Діагональ і вага. 8,7 дюйма — компактний ридер під одну руку. 11 дюймів — універсал для навчання й серіалів. 12,7 і більше — робочий формат під клавіатуру, але вже 500–600 грамів. Тип матриці й частота оновлення. IPS дає точні кольори за помірних грошей. LTPS — різновид LCD, що витягує одночасно високу роздільність і високу частоту: саме на ньому будують екрани 3K зі 144 Гц. OLED додає справжній чорний і яскравість до 1600 нітів. Понад 120 Гц потрібні переважно в іграх. Процесор і оперативна пам’ять. Чипи рівня MediaTek Dimensity 6300 тягнуть браузер, відео й навчальні застосунки. Під монтаж, важкі ігри та кілька вікон беруть Dimensity 8300, Snapdragon 8 Gen 3 чи Apple M-серію. Практичний мінімум оперативної пам’яті у 2026 році — 8 ГБ. Сховище й автономність. 128 ГБ вистачає під документи, під офлайн-фільми та сирі фото потрібно від 256 ГБ. Android-моделі компенсують це слотом microSD, в iPad його немає. Акумулятор на 10 200 мА-год дає близько 13 годин відео.

Android чи iPadOS: яку платформу вибрати

Платформа задає логіку роботи з пристроєм, і за останній рік два табори помітно зблизилися. Apple у версії iPadOS 26 переписала багатозадачність: застосунки отримали окремі вікна довільного розміру й повноцінний менюбар зверху. Google відповіла нативним Desktop Mode в Android 16 — панель задач, масштабовані вікна й робочий простір на зовнішньому моніторі.

Практична різниця залишилася в іншому. iPadOS виграє на творчих задачах: застосунки Procreate та Affinity доступні саме там, а зв’язка з iPhone і Mac знімає питання синхронізації. Android дає ширший ціновий діапазон і фірмові надбудови на кшталт Samsung DeX. Планшети Lenovo працюють саме на Android, і бренд покриває ним усе — від першого пристрою школяра до робочої машини з пером та клавіатурою.

Планшети Lenovo: чому вони користуються популярністю

У другому кварталі 2026 року світовий ринок планшетів просів на 10%, і на цьому тлі Lenovo став єдиним виробником із топ-5, який виріс, — плюс 27%, за серпневим звітом Omdia. Такий результат бренд показує третій раз поспіль.

Причина — у самій побудові лінійки. На маркетплейсі Алло планшет Леново представляють 15 серій у діапазоні приблизно від 9 000 до 38 000 гривень: від компактних 8,7-дюймових моделей до 12,7-дюймових з екраном 3K і частотою 144 Гц. Стилус Tab Pen Plus у багатьох комплектаціях кладуть у коробку одразу.

Решта переваг — у площині щоденного користування. Акустику налаштовують інженери JBL і Harman Kardon: в аудіоорієнтованій моделі стоять вісім динаміків на 26 Вт. У великих діагоналях батареї витримують робочий день без розетки, а нові пристрої отримують ще дві версії Android понад стартову й кілька років патчів безпеки.

Чи може планшет замінити ноутбук

Можливість замінити ноутбук планшетом залежить від щоденних застосунків. Технічних бар’єрів майже не залишилося: клавіатури легко підключаються через магнітні контакти pogo-pin, а офісні пакети Microsoft і Google давно пропонують повноцінний функціонал.

Функція Lenovo Smart Connect дозволяє керувати планшетом і комп’ютером однією мишею, перетягувати файли між екранами або використовувати гаджет як додатковий монітор. Аналогічні можливості забезпечують режими Samsung DeX та Windowed Apps в iPadOS 26, а фронтальні камери здатні автоматично фокусуватися на обличчі під час відеозустрічей.

Межа проходить там, де починається важкий софт. Планшет із клавіатурою закриває більшість офісних задач — пошту, документи, презентації, конспекти. Багатогодинний монтаж 4K і середовища розробки досі залишаються за ноутбуком.

Як вибрати планшет під конкретні потреби

Одного «найкращого» планшета не існує — пріоритети залежать від сценарію. Команда Алло радить починати з головної задачі й уже під неї підбирати характеристики:

Навчання. 11 дюймів, стилус у комплекті та LTE, щоб не залежати від університетського Wi-Fi. Робота. Діагональ від 12 дюймів, клавіатура з трекпадом, десктопний режим і камера з нормальним мікрофоном. Творчість. Стилус із розпізнаванням тиску та нахилу, охоплення DCI-P3, яскравість від 900 нітів і матове покриття під перо. Перегляд контенту. Екран 11–13 дюймів, чотири динаміки з Dolby Atmos, OLED або LTPS. Ігри. Частота 120–165 Гц, флагманський чип, охолодження й компактний корпус, що не втомлює руки.

Які аксесуари зроблять планшет ще зручнішим

Аксесуари змінюють сценарій користування суттєвіше, ніж перехід на наступну модель у лінійці. Наприклад, електронне перо перетворює звичайний екран на інструмент для дизайну чи зошит для конспектів. Можливості стилусів залежать від їхнього рівня: базовий розпізнає 4096 ступенів натиску, середній фіксує кут нахилу, а топовий дає тактильний відгук легкою вібрацією й дозволяє перемикати інструменти подвійним тапом.

Підключення клавіатури дозволяє використовувати планшет як повноцінне робоче місце, а чохол-підставка надійно фіксує екран у зручному положенні. Для частого використання стилуса експерти Алло радять вибирати матове захисне скло: воно зменшує відблиски та створює ефект письма по паперу. Карта microSD розширює обсяг пам’яті для зберігання файлів (якщо пристрій має відповідний слот).

Типові помилки під час вибору планшета

Більшість розчарувань після покупки виростає з кількох однакових прорахунків:

Дивитися лише на діагональ. 13-дюймовий екран чудовий удома, але з чохлом важить під кілограм і в наплічнику нагадує про себе. Брати мінімальний обсяг пам’яті. 64 ГБ закінчуються за пів року, і якщо слота microSD немає, лишається хмара з підпискою. Забувати про автономність. Компактні моделі з батареєю 5100 мА-год у режимі відео тримають удвічі менше, ніж 12-дюймові. Ігнорувати підтримку аксесуарів. Далеко не кожен корпус підходить під фірмове перо чи клавіатуру — докупити їх потім не вийде. Переплачувати за надлишок. Ігровий чип під читання новин виграшу не дасть, зате з’їсть бюджет, який краще вкласти в екран.

На що звернути увагу перед покупкою

Технічні характеристики видно в картці товару, а найдорожчі сюрпризи ховаються поза нею. Варто звірити комплектацію позиції: одна й та сама модель продається і з пером та клавіатурою, і без них — різниця в ціні сягає кількох тисяч. Другий пункт — термін підтримки: скільки оновлень системи обіцяє виробник і як довго йтимуть патчі.

Перед покупкою варто також звернути увагу на наявність офіційної гарантії та обов’язково проконсультуватися щодо сумісності вибраної моделі з потрібними аксесуарами.

Висновок

Вдалий планшет — той, що точно лягає під щоденні задачі. Школяреві потрібне перо й міцний корпус, дизайнеру — колірне охоплення і яскравість, мандрівнику — автономність та власний інтернет. Ринок 2026 року відповідає на кожен із цих запитів, а Lenovo серед Android-брендів тримає чи не найкращий баланс продуктивності, комплектації та ціни.

Якщо старий пристрій гальмує на простих завданнях, консультанти Алло допоможуть звузити вибір до кількох моделей, які оптимально підійдуть саме під щоденний сценарій та бюджет. Відкрий Алло — закрий питання з пошуком планшета, що стане зручною заміною ноутбука, робочою станцією чи цифровим полотном у компактному форм-факторі.