Як швидко знайти всю інформацію про контрагента у 2026 році

У 2025 році бізнес-середовище стає дедалі динамічним, а ризики співпраці з ненадійними партнерами — більш відчутними. Компанії стикаються з потребою оперативно перевіряти юридичний статус контрагентів, їхню фінансову історію, наявність судових рішень чи податкових боргів. Саме тому запуск нового сервісу для перевірки контрагента став важливим кроком у підвищенні прозорості ринку.

Раніше платформа Perevir була відома як інструмент для пошуку штрафів ТЦК. Тепер її функціонал значно розширився: користувачі можуть перевірити контрагента , здійснювати пошук за назвою компанії, кодом ЄДРПОУ або ІПН, отримуючи повний набір відкритих даних у кілька кліків.

Нові можливості сервісу

Оновлений інструмент дозволяє:

знаходити юридичні особи за назвою або частиною назви;

перевіряти компанії за кодом ЄДРПОУ;

здійснювати пошук фізичних осіб-підприємців за ІПН;

переглядати інформацію з державних реєстрів у зручному форматі;

отримувати дані про судові рішення, податкові борги, статус діяльності та можливі ризики.

Завдяки автоматизованому збору даних сервіс формує єдину картку контрагента, що значно економить час та зменшує ймовірність помилки під час аналізу.

Чому це важливо для бізнесу?

У 2025 році кількість випадків шахрайства у сфері B2B зросла на 18%, а частка компаній, які постраждали від недобросовісних партнерів, перевищила 27%. Найпоширеніші ризики:

приховані судові спори;

податкові борги;

фіктивні компанії з мінімальною історією;

контрагенти, що перебувають у процесі припинення діяльності.

Перевірка контрагента перед укладенням договору стала не просто рекомендацією, а необхідністю для будь-якого бізнесу, який прагне стабільності та безпеки.

Як працює швидкий пошук?

Користувач вводить назву компанії, код ЄДРПОУ або ІПН — і система миттєво формує звіт. У ньому містяться:

реєстраційні дані;

КВЕДи та види діяльності;

інформація про керівників та засновників;

фінансові показники;

судові рішення та виконавчі провадження;

статус компанії (активна, припинена, у процесі ліквідації).

Такий підхід дозволяє приймати рішення на основі фактів, а не припущень.

Висновок

Запуск нового сервісу перевірки контрагентів — це важливий крок до прозорості українського бізнесу. У час, коли швидкість і точність мають вирішальне значення, можливість отримати повну інформацію про партнера за кілька секунд стає конкурентною перевагою.

Сервіс Perevir допомагає компаніям мінімізувати ризики, захищати свої фінанси та будувати співпрацю на основі довіри й відкритості.