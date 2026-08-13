Дослідження НАЗК: Прозорро.Продажі не може бути альтернативою товарним біржам на ринку деревини

Національне агентство з питань запобігання корупції провело дослідження корупційних ризиків у лісовому господарстві, щоб комплексно оцінити, на яких етапах управління лісовими ресурсами можуть виникати корупційні ризики та які інструменти дозволяють їх мінімізувати. Дослідження охопило весь ланцюг роботи з лісовими ресурсами - від планування та проведення рубок до обліку, контролю походження, транспортування та реалізації деревини.

За результатами дослідження НАЗК визначило 12 основних корупційних ризиків у лісовій галузі та сформувало рекомендації щодо їх мінімізації. Серед напрямів, які потребують подальшого розвитку, - цифровізація управління лісовими ресурсами, актуалізація державного лісового кадастру, посилення контролю за походженням і транспортуванням деревини, удосконалення дозвільних процедур та запобігання конфліктам інтересів.

Одним із питань, яке було розглянуто у межах дослідження, стала організація реалізації необробленої деревини. Зокрема, НАЗК запропонувало розглянути можливість використання системи Прозорро.Продажі як додаткового інструменту для забезпечення відкритості та конкурентності продажів.

Водночас подальше опрацювання цієї пропозиції показало, що альтернативна модель не отримала підтримки учасників ринку. Під час підготовки законодавчих змін представники галузі виступили проти заміни організованої біржової торгівлі іншою моделлю. Державне агентство лісових ресурсів також не вбачає доцільності у розробці альтернативного законопроєкту.

Таким чином, дискусія навколо Прозорро.Продажі стала частиною ширшого процесу пошуку та оцінки інструментів для підвищення ефективності ринку. Водночас організована біржова торгівля вже виконує функцію прозорого та конкурентного механізму доступу до деревини.

Що показало дослідження НАЗК

Дослідження НАЗК було спрямоване на комплексну оцінку системи управління лісовими ресурсами. До роботи були залучені Базельський інститут управління, WWF-Україна, Асоціація деревообробних підприємств України та інші заінтересовані сторони.

У центрі уваги перебували не лише питання реалізації деревини, а й процеси, що передують її продажу. Серед визначених напрямів - контроль за рубками, облік лісових ресурсів, визначення якості деревини, транспортування, управління лісовими ділянками та врегулювання потенційних конфліктів інтересів. Аналіз показав, що мінімізація корупційних ризиків залежить від узгодженої роботи цілої системи - від електронного обліку та відкритості даних до сучасних механізмів контролю й конкурентних способів реалізації ресурсу.

Чому Прозорро.Продажі не стала альтернативною моделлю

Рекомендація щодо розгляду можливості продажу деревини через Прозорро.Продажі була одним із варіантів підвищення відкритості та конкурентності реалізації ресурсу.

При цьому сам електронний формат торгів є важливим інструментом підвищення відкритості та доступності інформації. Однак для ринку деревини принципове значення має не лише формат проведення аукціону, а й уся система організації торгів - правила доступу учасників, формування ціни, умови поставки, механізми забезпечення зобов'язань та контроль виконання договорів.

Попередній досвід експериментального продажу необробленої деревини через Прозорро.Продажі у 2019-2021 роках також був проаналізований у матеріалах дослідження. За його результатами було визначено напрями, які потребують подальшого вдосконалення, зокрема у частині державного регулювання, перевірки учасників, контролю виконання договорів та врахування специфіки ринку деревини.

Цей досвід дозволив оцінити особливості різних підходів до реалізації деревини та підтвердив важливість поєднання електронних технологій із галузевим регулюванням, чіткими правилами торгів і механізмами виконання договірних зобов'язань.

У результаті під час підготовки законодавчих змін учасники ринку не підтримали заміну організованої біржової моделі системою Прозорро.Продажі. Відтак питання подальшого вдосконалення ринку розглядається у межах уже сформованої інфраструктури організованої торгівлі, без створення паралельної моделі продажу.

Біржова торгівля як ефективний механізм розвитку ринку

Сучасна біржова модель стала одним із практичних результатів формування більш прозорого та чесного середовища на ринку необробленої деревини. Організовані біржові торги забезпечують конкурентний доступ учасників до ресурсу, цифрову фіксацію операцій, прозоре формування ціни та передбачувані правила взаємодії між продавцями і покупцями.

Окремо позитивно розвиток біржової торгівлі оцінює Асоціація деревообробних підприємств України. За позицією представників галузі, сучасна система забезпечує високий рівень прозорості, передбачуваності та справедливого доступу до ресурсів деревини.

Показовим результатом роботи цього механізму є і рівень виконання договорів. За наведеними у матеріалах аналізу даними, він зріс приблизно з 40% до реформи до понад 90%.

Цей показник має важливе значення для оцінки зрілості ринку, адже свідчить не лише про результат торгів, а й про ефективність виконання домовленостей між сторонами. Високий рівень виконання договорів свідчить про підвищення передбачуваності та надійності господарських відносин.

Чинне законодавство визначає необроблену деревину як біржовий товар, а її реалізація має здійснюватися на організованих товарних ринках. Відтак подальший розвиток біржової моделі може зосереджуватися на вдосконаленні цифрових інструментів, сервісів, механізмів контролю та доступу учасників.

Водночас прозорість реалізації деревини є лише однією складовою загальної системи управління лісовими ресурсами. Подальше підвищення ефективності потребує одночасного розвитку електронного обліку, контролю походження деревини, цифрового відстеження транспортування, актуалізації лісового кадастру та сучасних інструментів державного нагляду.

Що це означає для подальшого розвитку ринку

Результати дослідження НАЗК демонструють, що підвищення прозорості лісової галузі має відбуватися комплексно - через цифровізацію, відкритість даних, посилення контролю та розвиток конкурентних механізмів роботи з ресурсом. У цьому процесі організована біржова торгівля вже забезпечує важливу частину завдань - конкурентний доступ до деревини, прозоре ціноутворення, цифровізацію торгів та високий рівень виконання договорів.

Водночас рекомендації НАЗК створюють основу для вдосконалення суміжних напрямів. Йдеться про підвищення прозорості обліку лісових ресурсів, розвиток електронних дозволів, удосконалення контролю походження деревини, цифрове відстеження її транспортування та оновлення інформаційних систем.