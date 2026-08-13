Google Pixel: чим підкорюють нові флагмани

Google Pixel не намагається бути найпотужнішим смартфоном на ринку — і саме в цьому його сила. Google робить ставку не на гонитву за рекордами, а на те, щоб камера, штучний інтелект, продуктивність і програмні можливості працювали як єдина система та приносили реальну користь у повсякденному житті.

Саме такий підхід компанія продемонструвала під час презентації Made by Google, представивши нове покоління фірмових флагманів Google Pixel.

Чим вирізняються смартфони Google Pixel

У нових моделях Google поєднуються характеристики та програмні можливості, які мають значення не лише на папері, а й під час щоденного використання.

2-нм Tensor G6 разом зі співпроцесором безпеки Titan M3 — серце нового Pixel 11. Фірмовий процесор відповідає за продуктивність, енергоефективність та AI-обчислення.

Дисплей. Pixel 11 отримав 6,3-дюймовий OLED-екран із частотою 120 Гц — достатньо зручний для відео та роботи. А 6,8-дюймовий Google Pixel 11 Pro XL — варіант для тих, хто шукає велику діагональ.

Камера, нейромережі та AI. Моделі Гугл Піксель 11 Про та 11 Про ХЛ отримали потрійну камеру 50+48+48 Мп, 120-кратний Pro Zoom та 8K-відео. AI і Gemini доповнюють можливості для фото- та відеозйомки, редагування кадрів та роботи з інформацією.

Автономність. До 30 годин роботи, швидка дротова зарядка та бездротова зарядка PixelSnap (Qi2.2).

Чистий Android 17, безпека та оновлення. Мінімум зайвих програм, регулярні оновлення та вбудовані засоби безпеки.

Який Google Pixel підійде для різних завдань та для кого створений

Вибір залежить від того, як саме ви плануєте користуватися смартфоном:

Для фотографії та відеозйомки: важливі камера та програмна обробка.

Для повсякденного використання: варто враховувати дисплей, продуктивність і Android.

Для активного користування: важливі акумулятор та автономність.

Для роботи з AI: Gemini допомагає з текстами, пошуком і перекладом.

Для зберігання контенту: варто підібрати достатній обсяг пам’яті.

На що звернути увагу перед покупкою

Перед покупкою варто порівняти діагональ дисплея, обсяг пам’яті, можливості камери, ємність акумулятора, автономність. Параметри можуть відрізнятися між моделями, тому краще оцінювати їх залежно від власних потреб.

Ціна Google Pixel 11: чи виправдані можливості

Вартість різних моделей Google Pixel залежить від характеристик і конфігурації. Якщо ви плануєте купити Гугл Піксель, варто порівняти доступні варіанти за пам’яттю, камерою, дисплеєм та продуктивністю й вибрати смартфон під свої задачі.

Спеціальна пропозиція для відвідувачів Interfax-Україна: долучайтеся до закритого клубу Stylus і отримуйте бонуси вже під час реєстрації.

Усе просто: перейдіть до чат-бота Stylus у Telegram та зареєструйтеся у два кліки. Одразу після цього вам нарахують 300 бонусів.

Є можливість отримати ще більше. Заповніть коротку анкету — за кожне заповнене поле отримаєте додаткові бонуси. Загалом це може бути ще до 200 бонусів.

Реєструйтеся та починайте отримувати переваги Stylus Club з першого дня.