Bouquet Kyiv Stage 2026 стартує у Софії Київській 13 серпня

Пресконференція відбудеться 13 серпня о 14.00, Національний заповідник «Софія Київська», вхід на пресконференцію через Браму Заборовського (Георгієвський провулок, 2)

Під час пресконференції ви дізнаєтесь про програму та учасників фестивалю Bouquet Kyiv Stage, який незмінно проходить в Києві дев’ятий рік поспіль.

Цьогорічний фестиваль традиційно об’єднає українське візуальне мистецтво, музику, театр, кіно, екскурсії, дитячі програми та бесіди під Ясенем

Учасники пресконференції:

Євгеній Уткін, співзасновник фестивалю Bouquet Kyiv Stage

Ірина Буданська, співзасновниця фестивалю Bouquet Kyiv Stage

Тетяна Фікс, кураторка фестивалю Bouquet Kyiv Stage

Неля Куковальська, генеральна директорка Національного заповідника Софія Київська

Андрій Різоль, куратор та продюсер фестивалю «КіноБукет», Голова Правління Асоціації «Дивись українське!», засновник компанії «Вавілон». Продюсер понад 50 українських фільмів.

Почесний амбасадор України у сфері культурної дипломатії за визнанням МЗС.

Любов Морозова, музична консультантка фестивалю Bouquet Kyiv Stage, ведуча музичних програм

Євген Забарило, куратор програми Молодіжна сцена Kontenta

Програма першого дня відкриття:

· 14.00 Вшанування загиблих митців – акція пам’яті «Червона калина»\Пресконференція.

Символічний концерт Хору Київ під дзвони Софії і слова вдячності від фестивалю. Офіційний початок Bouquet Kyiv Stage 2026

Вхід на інші події фестивалю через головну браму Софії Київської

· 15.30 Фотовиставка Сергія Михальчука "Театр Ветеранів" \У просторі кіномобілю

Фотовиставка «Театр Ветеранів» документує становлення театрального проєкту, у якому ветерани та ветеранки російсько-української війни проходять шлях реабілітації через мистецтво.

· 16:00 Відкриття виставки «Тріумф “Букета”» Проєкт-занурення до 95-річчя Олександра Дубовика Виставковий простір\ Хлібня

Це масштабна мультимедійна імерсивна експозиція творчого шляху художника, що розгорнеться у п’яти залах галереї «Хлібня» Софії Київської. Проєкт об'єднає живопис, графіку, поетичні та філософські тексти митця, музику й новітні технології.

· 17.00 Концерт «Доброго дня, пане Дубовик!» Музичне привітання Олександру Дубовику\ Хлібня

Прем’єри творів композиторів Сергія Пілютікова та Максима Шалигіна, спеціально написані для цієї урочистої події.

· 17.30 Відкриття виставки «Калібр 120 х 35 мм. Сімейний альбом»/Сад

· 18.00 Концерт “Liberty” Національний президентський оркестр, Диригент Тетяна Калініченко\ Велика Сцена

Повернення легендарної диригентки на сцену фестивалю. Програма присвячена 250 річчю незалежності Америки. В програмі американська та українська музика. Соліст Дмитро Ткаченко( скрипка

· 19.00 Українській анімації 100 років -добірка стрічок\ Кіномобіль. Кінозал. Трапезна

· 20.00 Концерт джазової музики пам’яті Назгуль Шукаєвої Тribute to Nazgul Shukaeva \Велика сцена

На сцені зберуться музиканти, які в різні роки творили разом із нею. Їхні голоси, інструменти, спільна пам'ять і музика складуть вечір-присвяту незрівнянній Назгуль.

Тема цьогорічного фестивалю - "Озброєні красою" пронизуватиме кожен день, кожну подію програми . Це фестиваль про силу, яка не руйнує. Про пам’ять, яка не дозволяє зникнути. Про культуру, яка тримає майбутнє. Бо краса не є протилежністю сили. Справжня сила — це здатність захищати те, що не має зброї. І сьогодні Україна озброєна красою.

Протягом чотирьох фестивальних днів з 13 по 16 серпня в Софії Київській відбудуться понад 50 мистецьких подій. Гостей чекатимуть музичні прем’єри та допрем’єрні покази українського кіно.

Повна програма фестивалю тут : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FiZ5El0Zl8kWvpZ0Xq1FE5aShXZX1HIb

Додаткові питання: Наталя Красненкова 067 465 5426, [email protected]