Open Opera Ukraine представляє цілісну наукову реконструкцію опери XVIII століття — "Creonte" Дмитра Бортнянського

Open Opera Ukraine працює над новим проєктом, що висвітлює український музичний спадок ранніх епох — «Creonte XVIII/XXI: доля, вибір чи вибір долі?». Ініціатива привертає увагу до опери українця Дмитра Бортнянського, написаної 1776 року і лише нещодавно повернутої після забуття. Орієнтуючись на міжнародні стандарти історично інформованого виконавства, команда готує до виходу реліз, видання партитури та концертне виконання опери.

За наявними даними, прем’єра опери відбулася на сцені престижного венеційського театру Сан Бенедетто. Тривалий час партитура вважалася втраченою, і аж у 2023 українська музикознавиця Ольга Шуміліна віднайшла рукопис у Biblioteca da Ajuda у Португалії.

Open Opera Ukraine має високу експертизу у царині ранньої музики, що підтверджено, зокрема, здобутим у 2025 році членством у спільноті REMA — найбільшій фаховій профільній європейській організації дієвців early music. Спираючись на методологію історично інформованого виконавства, команда має амбітну мету — представити оперу «Creonte» максимально наближено до стилістики opera seria останньої чверті XVIII століття. Комплексний підхід до індивідуального стилю композитора, специфіки виконавської практики його доби, закономірностей жанру, а також робота із оригіналом джерела дають змогу коректно зафіксувати текст опери у партитурі і створити відповідний звуковий образ українського музичного спадку.

Задля повноцінного багаторівневого представлення опери у команді об’єдналися фахівці різних галузей.

Художньою керівницею проєкту є Анна Гадецька — музикознавиця, програмна директорка Open Opera Ukraine. Галина Григоренко — продюсерка проєкту, що має великий досвід менеджменту у мистецькій сфері. Ольга Шуміліна — наукова консультантка проєкту, докторка мистецтвознавства, музикознавиця, що десятиліттями вивчає творчість українських композиторів XVIII століття, зокрема, Максима Березовського та Дмитра Бортнянського, надаючи найбільшу в Україні кількість верифікованих даних щодо творчої біографії цих митців. Андрій Коляда — фахівець із наукової реконструкції партитури й тексту, доктор філософії, скрипаль та альтист, що неодноразово брав участь у проєктах Open Opera Ukraine. Тарас Лазер — перекладач, один із провідних філологів, досвід якого дає змогу зануритись у сферу лібретології та відчитати різнорівневі сенси тексту. Колектив Liatoshynskyi Capella: Choir and Orchestra Національного будинку музики на чолі з художньою керівницею Наталією Хмілевською, яка має чи не найбільший в Україні досвід роботи з ранньою музикою в різних амплуа — як виконавиця, диригентка й дослідниця. Костянтин Ленчик — непересічний хормейстер, що вже встиг зарекомендувати себе досвідченим фахівцем. Вокалісти й вокалістки, які вже брали участь у проєктах Open Opera Ukraine та мають суттєвий досвід взаємодії з ранньою музикою в контексті історично інформованого виконавства — Денис Сагіров, Соломія Павленко, Олена Пінковська, Катерина Левицька, Дарія Новіцька. Особливо варто відзначити участь у проєкті австрійського віолончеліста, диригента й педагога Йорґа Цвікера, який виступає диригентом-постановником проєкту. Співпраця між ним і Open Opera Ukraine триває вже кілька років, і саме ця тривалість та системність надає їй нині нової якості: з разових творчих контактів вона переростає у послідовну, дедалі глибшу художню взаємодію.

Реліз, над записом якого працюватимуть саунд-продюсери Олексій Грицишин та Андрій Мокрицький, буде розміщений на стримінгових платформах і доступний для прослуховування в усьому світі.

Опрацьована відповідно до міжнародних стандартів партитура надасть можливість звертатися до тексту Дмитра Бортнянського в Україні й за кордоном, вибудовуючи коректні інтерпретації і розкриваючи потрібні кожному з виконавців художні нюанси.

Унікальна можливість почути «Creonte» від команди Open Opera Ukraine наживо — концертне виконання опери, що відбудеться 9 серпня о 18:00 у Національній філармонії України.

Проєкт «Creonte XVIII/XXI: доля, вибір чи вибір долі?» можливий завдяки підтримці Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культура під час війни». Команда Open Opera Ukraine реалізує проєкт у співпраці з Національним будинком музики та Національною філармонією України. Партнерську підтримку надали ЮНЕСКО, Італійський інститут культури, Посольство Італії в Україні, Австрійське бюро кооперації у Львові, Посольство Республіки Австрії у Києві.

Спікерки проєкту:

Анна Гадецька — художня керівниця проєкту

Галина Григоренко — продюсерка проєкту

Наталія Хмілевська — художня керівниця Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики

Ольга Шуміліна — наукова консультантка проєкту, докторка мистецтвознавства

Андрій Коляда — фахівець із наукової реконструкції тексту й партитури

Йорґ Цвікер — диригент-постановник, експерт у сфері early music

З питань акредитації звертайтеся: Тетяна Новицька +380935135071 [email protected]