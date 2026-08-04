Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Промо

Art Ukraine Gallery покаже сучасний епос про український характер

1 хв читати
Додати як джерело

У Києві 5 серпня в Art Ukraine Gallery відкриється художня виставка "Волію миру", яка триватиме до 18 серпня. Експозиція презентує новий вид мистецтва — гесографію, винайдену та запатентовану в Україні, та демонструє сучасний епос про український характер.

Автори проєкту — художник Олег Денисенко та кінорежисер Олександр Денисенко. В експозиції представлено 28 робіт-алегорій, кожна з яких відображає окрему чесноту та життєве кредо. За словами митців, гесографія поєднує елементи скульптури, гравюри та живопису в єдиній поверхні.

Виставка вже експонувалася у Нью-Йорку, Люксембурзі, Дюссельдорфі, Варшаві та Антверпені. Тепер вона повертається до Києва як благодійна ініціатива, що має на меті підтримати українську культуру та привернути увагу до викликів війни.

Організатори зазначають, що вхід на виставку є вільним. Відкриття відбудеться 5 серпня о 18:00.

Джерело: https://vechirniy.kyiv.ua/news/130516/

#art_ukraine_gallery #заболотна
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кредитні канікули і реструктуризація: як законно поставити онлайн кредит на паузу — гід від Банкрейт

Між «плачу за графіком» і «пішов у прострочення» існує ціла смуга цивілізованих станів, про яку більшість позичальників не здогадується: платежі можн…

Читати