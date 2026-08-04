Art Ukraine Gallery покаже сучасний епос про український характер

У Києві 5 серпня в Art Ukraine Gallery відкриється художня виставка "Волію миру", яка триватиме до 18 серпня. Експозиція презентує новий вид мистецтва — гесографію, винайдену та запатентовану в Україні, та демонструє сучасний епос про український характер.

Автори проєкту — художник Олег Денисенко та кінорежисер Олександр Денисенко. В експозиції представлено 28 робіт-алегорій, кожна з яких відображає окрему чесноту та життєве кредо. За словами митців, гесографія поєднує елементи скульптури, гравюри та живопису в єдиній поверхні.

Виставка вже експонувалася у Нью-Йорку, Люксембурзі, Дюссельдорфі, Варшаві та Антверпені. Тепер вона повертається до Києва як благодійна ініціатива, що має на меті підтримати українську культуру та привернути увагу до викликів війни.

Організатори зазначають, що вхід на виставку є вільним. Відкриття відбудеться 5 серпня о 18:00.

Джерело: https://vechirniy.kyiv.ua/news/130516/