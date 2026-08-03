Від української первинки до закордонних інвойсів: як розвивається бухгалтерський сервіс JDOC

JDOC починався як сервіс для розпізнавання української первинки — рахунків, накладних, актів та інших документів, дані з яких бухгалтеру зазвичай доводиться переносити вручну. Його завдання було простим: забрати на себе найбільш рутинну частину роботи й перетворити PDF, скан або фотографію на готові реквізити та товарні рядки.

З часом бухгалтерський сервіс JDOC помітно зміцнів. Власні алгоритми ШІ-розпізнавання навчилися не просто читати текст, а визначати структуру документа, знаходити постачальника, номер і дату, номенклатуру, кількість, ціни, податки та підсумкові суми. Саме бухгалтерська спеціалізація стала головною відмінністю JDOC від звичайних конвертерів PDF.

Одним із важливих етапів розвитку стала робота з багатосторінковими документами. Великі накладні та інвойси можуть містити десятки сторінок, продовження таблиць, повторні заголовки й сотні позицій. JDOC навчився збирати їх у єдиний результат, а також визначати кілька окремих документів, якщо постачальник об’єднав їх в одному PDF.

Поступово сервіс став краще працювати й зі складними вихідними файлами. Якщо скан перекошений, затемнений, розмитий або частково пошкоджений, JDOC може спробувати відновити доступний фрагмент і витягти з нього дані. Це особливо корисно, коли якісного оригіналу вже немає, а документ потрібно провести в обліку.

Наступним великим кроком стало розпізнавання закордонних інвойсів. Інша мова, валюта, незвичні назви колонок і різні формати таблиць більше не означають обов’язкове ручне введення десятків або сотень рядків. JDOC розпізнає дані іноземного постачальника, товари, кількість, ціни, суми, артикули та інші зазначені характеристики.

Окремий етап розвитку — власні обробки JDOC для 1С і BAF. Вони закривають увесь шлях документа: бухгалтер завантажує скан, фотографію або PDF і за лічені секунди отримує готовий документ безпосередньо в обліковій системі. Без повторного набору номенклатури, копіювання сум і перенесення кожного рядка.

Так JDOC пройшов шлях від інструмента для розпізнавання української первинки до спеціалізованого бухгалтерського сервісу, який працює з багатосторінковими файлами, складними сканами, пакетами документів і закордонними інвойсами. Для бухгалтера це дедалі більше схоже на звичну «чарівну кнопку». Його розвиток іде навколо однієї практичної мети: щоб документ потрапляв у 1С або BAF майже так само легко, як файл відкривається на екрані.

Сайт JDOC:

https://jdoc.net.ua/