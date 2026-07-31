Який Samsung підійде чоловікові: порівняння Watch 8, Watch 8 Classic і Watch Ultra (2025)

Чоловіки часто вибирають смартгодинники з більшим корпусом та стриманим дизайном. В пріоритеті комфорт, надійність і практичність. Аксесуар може бути помічником у роботі та інструментом для тренувань. Watch 8, Classic і Ultra (2025) розраховані на різні можливості використання. Вибір залежить від того, що важливіше: стиль, комфорт чи витривалість.

Galaxy Watch 8 — баланс без переплати

Годинник Самсунг чоловічий — універсальна модель для щоденного використання. Доступна у двох розмірах. Підходить для спілкування, тренувань, моніторингу здоров'я та повсякденних справ. Невелика вага (30 або 34 г) забезпечує комфорт навіть під час цілодобового носіння. П'ятиядерний процесор Exynos гарантує швидку роботу системи. Батарея місткістю 325 або 435 мА·год дозволяє довше обходитися без заряджання.

Переваги:

моніторинг сну, пульсу, ЕКГ і фізичної активності;

легкий корпус не відчувається на руці;

батарея 325 або 435 мА·год дозволяє довше користуватися годинником без заряджання;

оптимальне співвідношення ціни й можливостей.

Galaxy Watch 8 не має зайвих функцій для екстремального використання. Модель вдала для більшості користувачів.

Galaxy Watch 8 Classic — статусний дизайн і зручне керування;

Сталевий корпус, поворотний безель і класичний вигляд роблять його схожим на традиційний годинник, а не на спортивний гаджет. Особливість — у поворотному безелі. Він дозволяє швидко перегортати меню, повідомлення та списки, не закриваючи екран пальцями. Це зручно під час руху або в холодну погоду, коли користувач у рукавичках.

Переваги:

корпус із нержавіючої сталі та швидка заміна ремінця; яскравий дисплей до 3000 кд/м², який читається на сонці; два кольори корпусу — світлий і темний; дводіапазонний GPS для точнішого визначення місцеперебування.

Єдиний суттєвий недолік — вища ціна. Вона пояснюється використанням преміальних матеріалів і поворотного безеля, а не додатковими функціями.

Galaxy Watch Ultra 2025 — максимум витривалості

Годинник Самсунг Гелексі Watch Ultra 2025 створений для спорту та складних умов використання. Корпус 47 мм вміщує більший дисплей і акумулятор 590 мА·год. Це забезпечує до 80 годин автономної роботи. А в режимі енергоощадження — до 100 годин.

Модель розрахована на походи, тривалі велопоїздки, біг на довгі дистанції та подорожі без постійного доступу до заряджання. Вона підтримує LTE для зв'язку без смартфона. Має яскравий дисплей, який добре читається на сонці. Є точна навігація для побудови маршрутів.

Годинник витримує температуру до +55 °C, роботу на висоті до 9000 м і занурення у воду на глибину до 100 м. У міському режимі частина цих можливостей може не знадобитися. Але в активних умовах модель розкриває свій потенціал.

Різниця між гаджетами полягає у сценаріях використання. Вотч 8 — універсал на кожен день. 8 Classic підійде тим, хто цінує класику й зручне керування. Ultra 2025 стане найкращим вибором для спорту, подорожей та екстремальних умов.