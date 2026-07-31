Polpharma зміцнює свої позиції в Центральній та Східній Європі – Biofarm, лідер румунського ринку, приєднується до Групи

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ВАРШАВА, ПОЛЬЩА - Polska Agencja Prasowa - 31 липня 2026 р. - Група Polpharma завершила придбання румунської фармацевтичної компанії Biofarm. Ця угода є чітким кроком у реалізації стратегії зростання Групи та зміцнює її позиції в Центральній та Східній Європі. З приєднанням Biofarm до Групи, Polpharma розширює масштаби своєї діяльності, посилює свою присутність на ключових регіональних ринках та створює нові можливості для покращення доступу пацієнтів до надійних ліків у регіоні та за його межами.

Себастьян Шиманек, генеральний директор Polpharma Group

«Польща залишається місцем, звідки ми визначаємо стратегічний напрямок нашої Групи та реалізуємо наші амбітні плани міжнародного зростання. Придбання Biofarm підтверджує нашу довгострокову відданість справі побудови сильної, багаторегіональної фармацевтичної організації. Ми є приватна компанія з підприємницьким геном: ми діємо відповідально, рухаємося швидко та віримо у співпрацю. Саме так ми хочемо зростати — завжди ставлячи потреби пацієнтів у центр уваги та роблячи відчутний внесок у покращення доступу до ліків та зміцнення фармацевтичної безпеки в Центральній та Східній Європі», — каже Себастьян Шиманек, генеральний директор Polpharma Group.

Поєднання сильних сторін обох організацій створює більші можливості для розвитку та надання пацієнтам доступу до ширшого портфеля перевірених продуктів. Сильні позиції Biofarm у Румунії та регіональна присутність Polpharma створюють платформу для підтримки постійної доступності продуктів Biofarm у Румунії, а також відкривають потенціал для їхньої присутності на додаткових ринках.

Biofarm є одним з найбільш визнаних фармацевтичних виробників у Румунії. Компанія безперервно працює з 1921 року, володіє двома виробничими потужностями та експортує свою продукцію до країн Європи та Азії. ее портфоліо включає понад 200 продуктів, що охоплюють десятки терапевтичних областей.

«Приєднання до Polpharma Group відкриває нові можливості для майбутнього розвитку Biofarm. Поєднуючи досвід нашої місцевої команди, глибокі знання ринку та сильні сторони Групи, ми зможемо ще ефективніше розвивати наш портфель продуктів, досліджувати можливості для продуктів Biofarmна інших ринках та створювати більшу цінність для пацієнтів та ділових партнерів», – каже Тамаш Урі, генеральний менеджер Polpharma Group у регіоні Центральної та Східної Європи.

На наступних етапах Група зосередиться на використанні синергії, що виникає в результаті поєднання компетенцій, портфелів продуктів та досвіду обох організацій.

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Джерело: Polpharma Group