Аналітична панель "Аналітика ринку будівництва та нерухомості І півріччя 2026 року"

5 серпня 2026 року Конфедерація будівельників України проведе пряму трансляцію аналітичної панелі "Аналітика ринку будівництва та нерухомості І півріччя 2026 року", під час якої провідні експерти представлять комплексний аналіз стану будівельної галузі та ринку нерухомості за результатами першого півріччя 2026 року, а також обговорять основні тенденції розвитку галузі, кадрові виклики та перспективи розвитку будівельної галузі.

📅 Дата: 5 серпня 2026 року

🕛 Час: 12:00

💻 Формат: пряма трансляція Facebook та YouTube

Трансляція відбудеться:

https://www.facebook.com/share/1DYPKHhCAw/

https://www.youtube.com/live/qgjNF8TE5cE?si=84s1F9f7VspCygHh

Програма заходу передбачає:

Модератор — Денис Вергун, головний редактор SPEKA

Ярослав Куліковський, старший аналітик компанії Pro-Consulting

Актуальний огляд будівельного ринку України за І півріччя 2026 року

Олена Унаньян, Директорка з розвитку ЛУН

Аналітика ринку житлової нерухомості

Тетяна Ситник, Керівниця відділу B2B і стратегічних досліджень компанії CBR

Дослідження попиту на робітничі професії у будівництві

Олена Дмітрієва, Перший заступник Голови правління Глобус Банку

Аналітика іпотечного ринку України за І півріччя 2026 року

Ярослав Горбушко, Директор департаменту ринків капіталу EXPANDIA

Аналітика офісної та складської нерухомості за 1 півріччя 2026 року

Сергій Коваленко, Комерційний директор Vartis

Аналітика стану ринку металопрокату за І півріччя 2026 року

Аналітична панель стане професійним майданчиком для обговорення ключових тенденцій будівельного ринку, презентації актуальних аналітичних досліджень, оцінки впливу економічних факторів на розвиток галузі та формування експертного бачення її перспектив у другому півріччі 2026 року.