Новий клуб мережі Total Fitness & SPA на Глибочицький, 44

Сучасна мережа Total Fitness, що наразі налічує 18 фітнес-клубів, восени відкриє новий простір у Києві. Total Fitness & SPA на Подолі вирізнятиметься вдосконаленою інфраструктурою, преміальним тренувальним обладнанням Matrix та повноцінною SPA-зоною. Проєкт орієнтований на тих, хто розглядає фітнес не лише як тренування, а й частину системного підходу до поліпшення загальної фізичної форми і стану здоров'я.

Що пропонує Total Fitness & SPA?

Обладнання Matrix та простір клубу

У новому клубі вперше у мережі буде представлено фітнес-обладнання світового бренду Matrix. Це зробить тренажерний зал значно функціональнішим, а тренування, більш ефективними і комфортними як для початківців, так і для досвідчених спортсменів. Клуб пропонує відвідувачам широкий вибір тренажерів, вільних ваг і додаткового фітнес-обладнання. Цього цілком достатньо, щоб не створювати черг навіть у пікові години.

Крім технічного оновлення, Total Fitness & SPA потішить удосконаленим підходом до організації простору загальною площею 1 650 м². Це означає максимальну увагу до кожної деталі та продумане зонування, комфорт у душових і роздягальнях і зручність перебування в клубі не лише під час тренувань, а й перед і після них.

SPA-простір

Ще одна особливість нового клубу, це SPA-простір із сауною, хамамом і зонами відпочинку. Тож тепер тут можна буде не лише як слід потренуватися, а й повноцінно розслабитися і відновити сили. Такий формат особливо актуальний для людей, які ведуть активний спосіб життя і розуміють важливість балансу між навантаженням і відпочинком.

Групові програми

Також клуб запропонує 20+ групових програм (йога, стретчинг, пілатес та ін.) та персональні тренування. І, звісно ж, усі гості отримають бездоганний сервіс, до якого вже звикли відвідувачі мережі Total Fitness.

Розташування

Клуб Total Fitness & SPA відкриється на вул. Глибочицькій, 44, у ТЦ HLYBOCHYTSKY. Локація розташована на Подолі, між двома станціями метро: «Лук’янівська» та «Контрактова площа».

Крім метро, дістатися сюди можна буде:

автомобілем — передбачено безплатну парковку біля клубу (власний паркінг ТЦ HLYBOCHYTSKY розрахований на 200+ місць);

громадським транспортом — безпосередньо біля будівлі є зупинка «вул. Глибочицька», через яку проходять автобуси №14Т, №50, №112, маршрутки №181, №496, №499 та трамвай №15.

Метро — 5–7 хвилин від метро «Контрактова площа» або від метро “Лук'янівська”

Отже, доступ до клубу Total Fitness & SPA буде однаково зручним для усіх мешканців і гостей Києва.

Передпродаж підписок

Total Fitness & SPA на Глибочицькій має розпочати свою роботу восени 2026 року. Але вже зараз триває передпродаж підписок: -50% для тих, хто встигне першим — це дає змогу отримати доступ до всіх послуг на максимально вигідних умовах. Умови акції актуальні на момент публікації матеріалу; актуальну інформацію перевіряйте на сайті Total Fitness.

Новий клуб обіцяє стати ідеальним місцем для занять спортом і відпочинку як для тих, хто лише починає тренуватися, так і для професійних атлетів.

Total Fitness: коротко про мережу

Total Fitness — одна з найбільших всеукраїнських мереж фітнес-клубів, що працює з 2015 року. Сьогодні до мережі входить 18 клубів у Києві та інших містах України, а загальна тренувальна площа перевищує 21 000 м². Total Fitness однією з перших в країні відмовилась від традиційних абонементів на користь цифрових підписок через мобільний застосунок це робить взаємодію з клубом максимально простою та зручною.

Через застосунок, можливості якого постійно розширюються, гості мережі можуть: