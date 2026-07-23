Як повернутися із СЗЧ в "Азов" і що для цього потрібно

СЗЧ – серйозне порушення військової дисципліни, проте причини для цього є різні. Ті, хто хоче повернутися на службу, можуть продовжувати боротьбу в лавах 1-го корпусу «Азов».

Ставлення до СЗЧ в «Азові»

«Азов» - одна із найбоєздатніших складових Сил оборони зі своєю історію, поглядами і цінностями. У філософії «Азову» основою є довіра – як між побратимами, так між командиром та підлеглим. СЗЧ – те, що може цю довіру похитнути, адже випадки самовільного залишення частини іноді мають важкі наслідки не лише для бійця, але і його побратимів.

Проте в 1-му корпусі притримуються кількох важливих правил. Перше – військовослужбовець може помилитися. Друге – якщо він свідомий наслідків свого вчинку і готовий виправлятися, то надалі його оцінюють не по тому, що він вчинив СЗЧ, а по його поточній роботі.

Та для відновлення довіри потрібен час. Однак якщо військовий зацікавлений у роботі для спільної мети – 1-й корпус максимально цьому сприяє.

Процедура повернення із СЗЧ

Зараз є два способи як повернутися з СЗЧ на службу – спрощений і через суд. Перший варіант доступний для тих, хто здійснив самовільне залишення частини до 12 червня 2026 року і хоче поновитися у тій складовій Сил оборони, де й служив раніше.

Тобто боєць НГУ, який до зазначеної дати пішов у СЗЧ здатен повернутися у військо наступним способом:

Заповнити анкету на сайті azov.army й поспілкуватися з представниками рекрутингового центру. Вони детальніше розпитають про обставини СЗЧ;

Далі відбувається співбесіда з майбутнім командиром;

Опісля успішної розмови потрібно заповнити інформацію про себе у застосунку «Армія+», де згодом надійде наказ про поновлення;

По отриманню наказу потрібно прибути у військову частину та повертатися до служби.

В усіх інших випадках повернення із СЗЧ відбувається через суд. Однак в цьому випадку перші кроки такі ж – заповнення анкети, розмова з рекрутером та командиром. Далі 1-й корпус готує лист-згодження, яким засвідчує готовність взяти військового до себе на службу. Разом з юристами він подає цей документ слідчому ДБР, котрий веде кримінальну справу. Якщо це перше СЗЧ, суд може звільнити від покарання та поновити на службі. Після поновлення потрібно прибути в частину.

Після того, як боєць поновлюється на службі за одним із двох способів, відновлюються усі виплати та соціальні гарантії, які були втрачені під час перебування у СЗЧ.

Як підготуватися до повернення із СЗЧ?

1-й корпус відповідально підходить до відбору кандидатів. Тому у випадку поновлення на службі рекрутери та командири цікавляться не тільки досвідом бійців, але і їхньою мотивацією. Саме тому охочі поновитися на службі повинні усвідомити, чому вони хочуть повернутися, що вони хочуть робити, що можуть запропонувати новому підрозділу та якою бачать свою подальшу службу.

Також для повернення потрібно звернути увагу на фізичний та психологічний аспекти. Адже відновлення на службі означає повернення до військової дисципліни та завдань. Тому чим краще буде проведена підготовка заздалегідь, тим простішою буде адаптація.

СЗЧ – це не лише про складний етап. Це й можливість почати новий етап у житті та службі – обрати новий підрозділ та розвиватися в нових для себе напрямках. І це можна робити у лавах 1-го корпусу НГУ «Азов».