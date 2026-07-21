Форева двадцять п’ять: Цитрус перетворив свій ювілей на маніфест проти нудного дорослішання

Цитрусу виповнюється 25 років. Але замість традиційної ювілейної кампанії з архівними фотографіями та підсумками бренд пропонує не рахувати роки взагалі.

Головна ідея кампанії — «Бути форева двадцять п’ять дозволено всім». Адже 25 — це не цифра у паспорті, а стан, коли хочеться експериментувати, пробувати нове, змінювати звичні сценарії та не боятися відрізнятися.

«У 25 здається, що попереду ще безліч експериментів і відкриттів. Ми вирішили не залишати цей стан лише собі. Тому у свій день народження дозволяємо всім знову відчути себе форева двадцять п’ять», — пояснюють у Цитрус.

До дня народження Цитрус запустив знижки до 60% на вибрані гаджети й техніку. Серед спеціальних пропозицій — смартфон realme 15T 5G за 11 999 грн та акустика JBL PartyBox 130 за 15 999 грн.

Переглянути всі святкові пропозиції Цитрус можна на сайті мережі.

Це днюха. Нам форева двадцять п’ять.

Цитрус. Відрізнятись дозволено.