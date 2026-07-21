Українська універсальна біржа: моніторинг виконання договорів є важливим індикатором розвитку ринку необробленої деревини

Відстеження та контроль рівня виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини є одним із ключових інструментів оцінки ефективності функціонування біржового ринку. Регулярний моніторинг виконання контрактів дозволяє оцінювати дисципліну виконання зобов'язань, своєчасно виявляти тенденції та сприяє підвищенню прозорості біржової торгівлі. ТОВ «Українська універсальна біржа» системно аналізує ці показники, забезпечуючи учасників ринку актуальною аналітикою.

Станом на 21 липня 2026 року рівень виконання спотових договорів становить 21,9%. Із них: договори ДП «Ліси України» - 21,9%; комунальних лісокористувачів -18,5%; інші продавці - 25,2%

У регіональному розрізі найвищі показники виконання договорів зафіксовано у Київській, Сумській та Волинській областях. Серед офісів ДП «Ліси України» найбільший рівень виконання договорів демонструють Поліський, Столичний та Центральний лісові офіси.

За умови збереження нинішніх темпів очікується, що загальний рівень виконання договорів до кінця кварталу становитиме понад 90%.