Як перевірити кольорову тканину перед пошиттям?

Насичений відтінок матеріалу не гарантує, що він залишиться незмінним після прання або прасування. Перш ніж використовувати кольорові тканини для пошиття одягу чи домашнього текстилю, варто перевірити стійкість барвника, усадку та реакцію полотна на вологу. Така підготовка допоможе уникнути плям, нерівномірного кольору й деформації готового виробу.

Навіщо тестувати матеріал

Під час першого прання деякі полотна можуть віддавати частину барвника. Особливо важлива перевірка, якщо в одному виробі поєднуються світлі й темні деталі. Нестійкий колір здатен перейти на сусідню тканину, підкладку, нитки або декоративні елементи.

Для тестування достатньо відрізати невеликий клаптик матеріалу. Він має пройти ті самі процедури, які надалі застосовуватимуться до готової речі: прання, сушіння та прасування.

Що потрібно перевірити перед розкроєм?

Пробний клаптик дає змогу оцінити матеріал без ризику зіпсувати весь відріз. Перевірку варто проводити послідовно:

стійкість до води — клаптик замочують окремо та перевіряють, чи забарвлюється вода;

перенесення кольору — вологою білою серветкою обережно проводять поверхнею матеріалу;

усадку — виміряний відріз перуть, висушують і повторно визначають його розміри;

реакцію на прасування — на невеликій ділянці перевіряють рекомендовану температуру;

зміну відтінку — висушений зразок порівнюють із необробленою частиною полотна.

Якщо матеріал помітно линяє, його краще прати окремо від світлих речей. Результати тесту також допоможуть визначити безпечний режим догляду за готовим виробом.

Перед розкроєм тканину рекомендують декатирувати відповідно до її складу. Бавовняні, лляні та деякі віскозні матеріали можна попередньо випрати, а делікатні полотна — обробити парою. Спосіб підготовки має відповідати подальшому догляду за виробом.

Після висихання потрібно перевірити рівномірність кольору та розкласти матеріал за напрямом нитки основи. Якщо полотно має ворс, блиск або малюнок, усі деталі викрійки розміщують в одному напрямку.

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