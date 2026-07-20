Як змінився лінкбілдинг за останні 10 років - думка Seo спеціаліста Андрія Сороки

За останні десять років лінкбілдинг змінився практично повністю. Якщо раніше пошукове просування значною мірою базувалося на кількості зворотних посилань, то сьогодні пошукові системи оцінюють значно більше факторів: якість майданчика, тематичну релевантність, корисність контенту, природність розміщення та загальну репутацію сайту. Саме тому сучасний підхід до побудови посилального профілю суттєво відрізняється від того, що працювало ще десять років тому.

За словами SEO-фахівця Андрія Сороки, який понад десять років займається просуванням сайтів і розробкою стратегій лінкбілдингу, найбільше змінилося саме ставлення до посилань. Якщо раніше багато спеціалістів прагнули купити якомога більше посилань, практично не аналізуючи ресурси, то сьогодні такий підхід уже не можна назвати ефективним. У минулому широко використовувалися біржі, масові прогони, каталоги та автоматичні сервіси розміщення. Зараз Google значно краще оцінює якість сайтів і аналізує не лише сам факт наявності посилання, а й середовище, у якому воно розміщене. Саме тому сьогодні набагато важливіше отримати кілька сильних тематичних посилань, ніж десятки випадкових розміщень.

Не менш суттєво змінився і підхід до формування посилального профілю. Якщо раніше багато хто шукав один «найкращий» тип посилань, то сьогодні універсального рішення вже не існує. Ефективний лінкбілдинг базується на поєднанні різних інструментів: редакційних публікацій, аутрічу, гостьових статей, крауд-маркетингу, профільних посилань, згадок бренду та інших форматів. Кожен із них виконує власну функцію, а саме різноманіття робить посилальний профіль природним і більш стійким до змін алгоритмів пошукових систем. Побудова всієї стратегії лише навколо одного типу посилань, як правило, обмежує потенціал розвитку проєкту.

Ще одна важлива тенденція останніх років - зростання інтересу до розвитку власних інформаційних ресурсів. За словами Андрія Сороки, за роки роботи він придбав тисячі посилань для проєктів різних тематик і географій, але з часом дійшов висновку, що купівля посилань, хоча й залишається важливою частиною SEO-стратегії, не створює власного цифрового активу. Саме тому дедалі більше компаній сьогодні розглядають створення PBN «під ключ» як доповнення до класичного лінкбілдингу. Йдеться не про відмову від аутрічу чи редакційних публікацій, а про розвиток власних тематичних сайтів, якими компанія може керувати самостійно та використовувати їх у довгостроковій перспективі.

Водночас помилково вважати, що PBN повністю замінює інші методи отримання посилань. На думку експерта, будь-яка ефективна стратегія завжди будується на поєднанні різних джерел. Редакційні матеріали, аутріч, крауд-маркетинг, гостьові статті та PBN-посилання виконують різні завдання і разом дозволяють сформувати більш природний та стійкий посилальний профіль, який менше залежить від окремих майданчиків чи змін на ринку.

Підсумовуючи, Андрій Сорока зазначає, що сучасний лінкбілдинг - це вже не гонитва за кількістю посилань, а системна робота над якістю сайту, контенту та всієї посилальної стратегії. Саме довгостроковий підхід, орієнтований на створення цінності для користувачів і поступове зміцнення авторитету ресурсу, дозволяє отримувати найбільш стабільні результати навіть після чергових оновлень алгоритмів Google.