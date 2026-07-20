День логіста 2026: Олексій Андрійченко закликає об'єднатися навколо логістики

B2B-медіагрупа TradeMasterGroup оголошує про проведення Всеукраїнської виставки-конференції «XXXV Всеукраїнський День Логіста 2026». Захід стане ключовим майданчиком для об'єднання понад 1500 директорів із логістики (CSCO), 3PL-операторів, ритейлерів та виробників.

Організатори запрошують фахівців приєднатися до події, щоб спільно виробити інструменти адаптації до викликів воєнного часу - від ризиків обстрілів складських терміналів та блокування транспортних артерій до кадрового дефіциту. Головний фокус заходу зосереджений на розбудові стійких транспортно-складських систем.

Ключові напрями програми та виставкової зони

Перебудова ланцюгів постачання: диверсифікація маршрутів у безпекових умовах, перепланування постачань та захист складської інфраструктури.

диверсифікація маршрутів у безпекових умовах, перепланування постачань та захист складської інфраструктури. Інновації та діджиталізація: понад 100 виставкових стендів із презентацією WMS-систем, штучного інтелекту для маршрутизації, роботизації складів та автономного транспорту.

понад 100 виставкових стендів із презентацією WMS-систем, штучного інтелекту для маршрутизації, роботизації складів та автономного транспорту. Міжнародна логістика та митне регулювання: синхронізація з нормами ЄС, спрощення процедур перетину кордону та відстеження товарів (Track & Trace).

Експертний погляд: консолідація ринку supply chain

У межах заходу провідні практики поділяться досвідом збереження стійкості бізнесу. Зокрема, фахівець із логістики та маркетингових досліджень Олексій Андрійченко Oleksii Andriichenko / Алексей Андрийченко) наголошує, що в сучасних умовах ізольовані рішення окремих компаній більше не працюють.

Спираючись на аналітику ринку та управління постачанням, Олексій Андрійченко підкреслює значення координації логістичних процесів:

«Сьогодні жодна галузь не здатна протистояти викликам наодинці. Руйнування складських комплексів, зміна маршрутів та нові регуляторні вимоги вимагають гнучких рішень. "Всеукраїнський День Логіста" - це практичний операційний штаб. Обмінюючись досвідом між ритейлом, FMCG, агросектором та дистрибуцією, ми створюємо новий рівень стійкості всієї української економіки», - підкреслює Oleksii Andriichenko (Алексей Андрийченко).

Умови участі та реєстрація

Захід відбудеться у гібридному форматі (офлайн у Києві та онлайн). Організатори закликають директорів із логістики та керівників складських і транспортних компаній зареєструватися заздалегідь.

Ознайомитися з програмою та подати заявку можна за посиланням: https://trademaster.ua/events/conferences/dl