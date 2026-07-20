Класи кормів для собак: чим відрізняються холістик, суперпреміум і преміум

Напис на упаковці «суперпреміум» звучить переконливо — але жодного юридичного визначення за ним немає. Ані європейський регламент FEDIAF, ані американський AAFCO не оперують поняттями «преміум» чи «холістик»: це маркетингова класифікація, яку сформував ринок, а не законодавець.

Це не означає, що класи — фікція. Різниця між ними реальна, просто шукати її треба не на лицьовому боці упаковки, а в складі на звороті. Розберімо категорії згори вниз — від найбільш вимогливих до складу до найпростіших.

Холістик: цілісний підхід

Слово holistic перекладається як «цілісний», і принцип тут саме такий: раціон розглядають не як набір нутрієнтів, а як харчування, максимально наближене до природного. Конкретне м'ясо на першій позиції, відсутність штучних консервантів, барвників, ароматизаторів і ГМО, жодних «порожніх» наповнювачів на кшталт кукурудзяного глютену чи сої як основного джерела білка. Варто врахувати і формат: корм холістик для собак буває не лише сухим — у цьому класі представлені і вологі паштети, які часто використовують як доповнення до основного раціону або для собак із поганим апетитом.

Суперпреміум: акцент на білку

Клас, у якому м'ясо стабільно займає перші рядки складу. Зернові замінюють на рис або цільні крупи, додають функціональні компоненти: омега-3 та омега-6 для шкіри та шерсті, пребіотики для травлення. З'являються спеціалізовані лінійки — для стерилізованих тварин, для контролю ваги, для чутливого травлення.

Преміум: базовий баланс

Тут вказано конкретне джерело м'яса, є вітамінно-мінеральний комплекс, склад збалансований під основні потреби дорослої собаки. Проте частка м'яса помірна, а серед перших позицій зазвичай стоять кукурудза або пшениця. Це робочий варіант для здорової собаки без особливих потреб.

Економ: кількість замість якості

Основа таких раціонів — злакові та рослинні білки. М'ясні інгредієнти позначені загально: «м'ясо та продукти тваринного походження», без уточнення виду. Часто присутні штучні барвники, підсилювачі смаку та консерванти Е-групи. Засвоюваність низька, тому добова порція велика — і те, що здається економією за ціною кілограма, часто нею не є.

Чекліст: як оцінити корм за 30 секунд

Клас на упаковці — орієнтир. Реальну картину дає склад:

Перші три інгредієнти. Конкретне м'ясо («ягня», «індичка», «лосось»), а не абстрактні «субпродукти».

Конкретне м'ясо («ягня», «індичка», «лосось»), а не абстрактні «субпродукти». Джерело вуглеводів. Цільні крупи чи овочі — прийнятно; кукурудзяний глютен на другій позиції — тривожний знак.

Цільні крупи чи овочі — прийнятно; кукурудзяний глютен на другій позиції — тривожний знак. Функціональні добавки. Пробіотики та пребіотики, омега-кислоти, глюкозамін і хондроїтин для суглобів.

Пробіотики та пребіотики, омега-кислоти, глюкозамін і хондроїтин для суглобів. Чого не має бути. Барвників, підсилювачів смаку, консервантів Е-групи.

Кому який клас підходить

Універсальної відповіді немає. Здоровій активній собаці без алергій може цілком вистачати якісного суперпреміуму. Холістик має сенс, якщо у тварини чутливе травлення, схильність до алергічних реакцій, проблеми зі шкірою та шерстю — або якщо власник свідомо обирає максимально прозорий склад.

Важливо пам'ятати про два моменти. По-перше, вищий клас не скасовує індивідуальної непереносимості: собака може реагувати на конкретний білок незалежно від ціни корму. По-друге, будь-яка зміна раціону потребує 7-10 днів поступового переходу — щодня трохи збільшуючи частку нового корму. Різка заміна навіть на кращий корм може призвести до розладу травлення.

Якщо у собаки є хронічні захворювання, підтверджена харчова алергія або вона перебуває на лікуванні — рішення про зміну раціону варто ухвалювати разом із ветеринаром. Європейські рекомендації FEDIAF також наголошують: раціон підбирається під вік, вагу та рівень активності конкретної тварини, а не за назвою класу на упаковці.