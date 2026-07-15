Точне землеробство в Україні набирає обертів

Пальне цього сезону знову подорожчало, і фермери рахують кожен гектар. До цього додався ще один фактор: логістика імпортного обладнання під час війни ускладнилась, а сервісне обслуговування іноземних систем часом розтягується на тижні. Саме тому паралельне водіння, технологія, яка ще кілька років тому вважалась екзотикою, зараз стає майже стандартом для середніх і великих господарств.

Принцип простий: супутник визначає точне положення трактора, курсовказівник показує оператору лінію руху на екрані, і машина йде рівними проходами без пропусків та перекриттів. На практиці це менше витраченого палива, менше повторного внесення добрив там, де вже проїхали, і можливість працювати вночі чи в туман, коли на око орієнтир не побачиш.

Український ринок таких систем далеко не обмежується імпортом. Тут працюють міжнародні бренди, наприклад John Deere, Trimble чи Topcon, а поряд із ними діють і місцеві виробники, зокрема компанія SmiLab, яка випускає агронавігатори Nav-Agro та власний мобільний застосунок для керування ними.

Темпи впровадження в Україні при цьому нерівномірні. Великі агрохолдинги переходять на такі системи майже суцільно, тоді як для дрібних і середніх господарств вартість обладнання досі лишається відчутною статтею витрат, особливо в перший рік після придбання техніки. Додає складнощів і сумісність: не кожна система однаково добре працює з тракторами різних років випуску, тому перед покупкою господарства нерідко тестують обладнання на власному парку.

Точність варіюється залежно від задачі. Базова конфігурація дає похибку 20-40 см, і цього вистачає для оранки чи культивації. А для точного висіву просапних культур чи міжрядного обробітку систему можна доповнити RTK-корекцією, яка скорочує відхилення до кількох сантиметрів.

У США подібні розрахунки вже проводила Асоціація виробників сільськогосподарського обладнання (AEM): за її даними, точне землеробство дозволяє точніше вносити добрива, приріст ефективності близько 8%, менше витрачати засоби захисту рослин, скорочення на 9%, і економити близько 7% пального. Наскільки ці показники повторюються в українських господарствах, окремо ніхто не рахував, але аграрії, які вже перейшли на курсовказівники, у розмовах здебільшого називають строк окупності інвестиції в межах одного-двох сезонів, залежно від площі та інтенсивності використання техніки.

Точне землеробство лишається одним із небагатьох напрямів АПК, де вітчизняні розробки конкурують з імпортними і за ціною, і за якістю сервісу.