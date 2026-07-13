У Києві за пів року реалізували 171 кампанію соціальної реклами, повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА

У першому півріччі 2026 року Управління з питань реклами КМДА спільно з КП "Київреклама" забезпечило розміщення 171 кампанії соціальної реклами. Загалом кияни побачили 137 535 інформаційних сюжетів: 115.416 — у рухомому складі комунального транспорту, 19.738 — на станціях метрополітену, 2.381 — на об'єктах зовнішньої реклами.

Найбільшу частину кампаній було присвячено підтримці Сил оборони України та рекрутингу до військових формувань. Кияни також отримували інформацію про кібербезпеку та протидію шахрайству, безоплатні медичні послуги, запобігання корупції та безпеку дорожнього руху.

Окремий блок соціальної реклами було спрямовано на підготовку киян до осінньо-зимового періоду: кампанії, реалізовані у співпраці з громадськими організаціями, містили практичні рекомендації щодо енергоощадних рішень, підвищення енергостійкості житлових будинків та раціонального використання енергоресурсів.

Оксана Поліщук, начальниця Управління з питань реклами КМДА:

"В умовах війни соціальна реклама виконує функцію, яку не замінить жоден інший канал: вона доносить критично важливу інформацію до людей там, де вони є щодня — у метро, у транспорті, на вулиці. Інколи одна інформаційна кампанія здатна вплинути на тисячі правильних рішень. У другому півріччі пріоритетом залишиться підтримка Сил оборони України та кампанії з енергостійкості".

Управління з питань реклами КМДА реалізує міську політику у сфері зовнішньої реклами та вивісок, координує спільно з КП "Київреклама" розміщення соціальної реклами. Актуальна інформація — на порталі reklama.kyivcity.gov.ua.

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