Що буде, якщо не платити кредит під час війни

Втрата доходу через мобілізацію, релокацію чи закриття бізнесу штовхає багатьох позичальників до простого, але небезпечного рішення — просто перестати платити за кредитом. Формально закон не звільняє від боргу навіть у воєнний час, тому варто розуміти, які наслідки настають поетапно і які законні інструменти дозволяють уникнути найгіршого сценарію.

Що відбувається одразу після прострочення

Перші дні й тижні прострочення зазвичай минають без різких дій з боку кредитора:

Нарахування пені та штрафів починається з першого дня прострочення, згідно з умовами договору — розмір передбачений кредитним договором і не може перевищувати встановлені законом ліміти.

починається з першого дня прострочення, згідно з умовами договору — розмір передбачений кредитним договором і не може перевищувати встановлені законом ліміти. Дзвінки та нагадування від банку чи МФО — на цьому етапі ще можна домовитися про відстрочку чи реструктуризацію без судових наслідків.

від банку чи МФО — на цьому етапі ще можна домовитися про відстрочку чи реструктуризацію без судових наслідків. Погіршення кредитної історії — інформація про прострочення потрапляє до бюро кредитних історій і впливає на можливість отримати нові позики в майбутньому.

Виконавче провадження: що можуть зробити примусово

Якщо рішення суду набрало законної сили, а борг не погашено добровільно, справу передають державному чи приватному виконавцю. У межах виконавчого провадження можливі:

арешт коштів на банківських рахунках у межах суми боргу;

у межах суми боргу; арешт та звернення стягнення на майно боржника (за винятком майна, яке за законом не підлягає стягненню — єдине житло в певних межах, речі першої необхідності);

боржника (за винятком майна, яке за законом не підлягає стягненню — єдине житло в певних межах, речі першої необхідності); обмеження на виїзд за кордон — застосовується судом за клопотанням стягувача при значній сумі боргу;

— застосовується судом за клопотанням стягувача при значній сумі боргу; утримання із заробітної плати — в межах, установлених законом (як правило, не більше половини доходу).

Чи звільняє воєнний стан від боргу

Воєнний стан не скасовує кредитних зобов'язань автоматично, але дає законні підстави для полегшення ситуації:

право на кредитні канікули для мобілізованих, ВПО та осіб, які втратили дохід через бойові дії (детальніше — у матеріалі про реструктуризацію кредиту під час війни);

для мобілізованих, ВПО та осіб, які втратили дохід через бойові дії (детальніше — у матеріалі про реструктуризацію кредиту під час війни); можливість посилатися на форс-мажорні обставини , підтверджені Торгово-промисловою палатою України, для перегляду умов договору;

, підтверджені Торгово-промисловою палатою України, для перегляду умов договору; заборона нарахування окремих видів санкцій для позичальників з підтвердженим статусом постраждалого від бойових дій, залежно від конкретних умов договору та банку.

Коли потрібен юрист

Самостійно врегулювати прострочення можна, якщо кредитор діє добросовісно і йде на реструктуризацію. Але юридичний супровід стає необхідним, якщо: борг уже переданий колекторам, які тиснуть незаконними методами; справа дійшла до суду і потрібно захищати позицію щодо розміру нарахувань; відкрито виконавче провадження і є ризик стягнення на майно, яке за законом захищене від арешту. У таких ситуаціях грамотна правова позиція допомагає зменшити суму нарахувань, зупинити незаконні дії колекторів чи домогтися розстрочення виконання рішення суду.

Несплата кредиту під час війни — це не автоматичний «нуль наслідків», але й не привід панікувати: закон передбачає низку легальних інструментів захисту позичальника, якими варто скористатися вчасно, а не після того, як справа дійде до виконавчого провадження.