Що буде, якщо не платити кредит під час війни

Втрата доходу через мобілізацію, релокацію чи закриття бізнесу штовхає багатьох позичальників до простого, але небезпечного рішення — просто перестати платити за кредитом. Формально закон не звільняє від боргу навіть у воєнний час, тому варто розуміти, які наслідки настають поетапно і які законні інструменти дозволяють уникнути найгіршого сценарію.
Що відбувається одразу після прострочення
Перші дні й тижні прострочення зазвичай минають без різких дій з боку кредитора:
- Нарахування пені та штрафів починається з першого дня прострочення, згідно з умовами договору — розмір передбачений кредитним договором і не може перевищувати встановлені законом ліміти.
- Дзвінки та нагадування від банку чи МФО — на цьому етапі ще можна домовитися про відстрочку чи реструктуризацію без судових наслідків.
- Погіршення кредитної історії — інформація про прострочення потрапляє до бюро кредитних історій і впливає на можливість отримати нові позики в майбутньому.
Виконавче провадження: що можуть зробити примусово
Якщо рішення суду набрало законної сили, а борг не погашено добровільно, справу передають державному чи приватному виконавцю. У межах виконавчого провадження можливі:
- арешт коштів на банківських рахунках у межах суми боргу;
- арешт та звернення стягнення на майно боржника (за винятком майна, яке за законом не підлягає стягненню — єдине житло в певних межах, речі першої необхідності);
- обмеження на виїзд за кордон — застосовується судом за клопотанням стягувача при значній сумі боргу;
- утримання із заробітної плати — в межах, установлених законом (як правило, не більше половини доходу).
Чи звільняє воєнний стан від боргу
Воєнний стан не скасовує кредитних зобов'язань автоматично, але дає законні підстави для полегшення ситуації:
- право на кредитні канікули для мобілізованих, ВПО та осіб, які втратили дохід через бойові дії (детальніше — у матеріалі про реструктуризацію кредиту під час війни);
- можливість посилатися на форс-мажорні обставини, підтверджені Торгово-промисловою палатою України, для перегляду умов договору;
- заборона нарахування окремих видів санкцій для позичальників з підтвердженим статусом постраждалого від бойових дій, залежно від конкретних умов договору та банку.
Коли потрібен юрист
Самостійно врегулювати прострочення можна, якщо кредитор діє добросовісно і йде на реструктуризацію. Але юридичний супровід стає необхідним, якщо: борг уже переданий колекторам, які тиснуть незаконними методами; справа дійшла до суду і потрібно захищати позицію щодо розміру нарахувань; відкрито виконавче провадження і є ризик стягнення на майно, яке за законом захищене від арешту. У таких ситуаціях грамотна правова позиція допомагає зменшити суму нарахувань, зупинити незаконні дії колекторів чи домогтися розстрочення виконання рішення суду.
Несплата кредиту під час війни — це не автоматичний «нуль наслідків», але й не привід панікувати: закон передбачає низку легальних інструментів захисту позичальника, якими варто скористатися вчасно, а не після того, як справа дійде до виконавчого провадження.