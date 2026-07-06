Сухий корм для собак: як вибрати оптимальний варіант за віком, розміром і потребами?

Коли ви заходите в магазин чи відкриваєте онлайн-каталог, очі просто розбігаються — сотні пакувань, яскраві етикетки й обіцянки «найкращого здоров’я». Але вибір раціону для улюбленця — відповідальне завдання, в якому не можна орієнтуватися тільки на маркетингові гасла. Вибирайте сухі корми для собак перевірених брендів та обов’язково вивчайте склад продукту. Зверніть увагу на раціони компанії «Пуріна» — це виробник, який уже понад 100 років створює харчування для тварин на основі науково обґрунтованих формул.

Чи має значення розмір собаки?

Енергетичні потреби, скажімо, такси та німецької вівчарки суттєво відрізняються. У малих порід дуже швидкий метаболізм, тому їм потрібні більш калорійні корми. Гранули мають бути маленькими, щоб тварина могла їх зручно їсти.

Великі породи потребують зовсім іншого підходу. У них збільшене навантаження на суглоби, тому до складу кормів додають хондроїтин і глюкозамін для профілактики проблем з опорно-руховим апаратом.

«Пуріна» враховує потреби тварин різного розміру. Для маленьких собак з вагою до 10 кг бренд пропонує лінійки Purina Pro Plan Small & Mini та Purina ONE Mini/Small. Для великих улюбленців можна вибрати корм із серій Purina Pro Plan Large/Medium-Large або Purina ONE Medium/Maxi.

Як вибрати раціон за віком?

У різні періоди життя потреби собаки відрізняються, тому «універсальний» корм для збалансованого харчування не підходить. Вибирайте раціон, призначений для конкретного віку:

● Корм для цуценят. У перший рік життя в собаки формуються всі системи організму, тому він потребує поживних речовин в оптимальній кількості. Корми містять омега-3 жирні кислоти для розвитку мозку та гарного зору, кальцій і фосфор — для міцності кісток, білки — для формування м’язів.

● Корм для дорослих собак. Головне — стежити за вагою. Раціон улюбленця має містити білок, вітаміни та мінерали. Вибирайте сухі корми для собак, які насичують енергією, добре втамовують голод, а не перетворюються на джерело «порожніх калорій».

Важливо вчасно змінювати підхід до годування та переходити на нову лінійку. Якщо в собаки є певні проблеми зі здоров’ям, наприклад, чутлива травна система, варто вибрати спеціалізований корм.

Що має бути у складі?

Насамперед у складі корму має бути високоякісний білок — м’ясо чи птиця. Організм собаки засвоює його майже повністю. Це важливо, оскільки «важкий» білок складніше перетравлюється. У результаті улюбленець буде витрачати енергію на перетравлення незрозумілих компонентів, а не на ігри. У бренду «Пуріна» можна знайти різноманітні смаки — ягня, індичка, лосось, курка тощо.

Чому не варто економити на розумінні потреб?

Поширеною помилкою багатьох власників є купівля дешевого неякісного корму чи годування улюбленця з власного столу, бо «собака ж їсть». Але в цьому випадку харчування не є збалансованим і тварина не отримує потрібних елементів для енергійності та гарного самопочуття. А людська їжа ще й може бути токсичною для улюбленця, оскільки часто містить спеції, часник та інші шкідливі для тварини складники.

Повноцінний раціон собаки — це менше походів до ветеринара через алергії, розлади травлення чи проблеми з шерстю. Вибираючи лінійки Dog Chow чи Pro Plan, ви платите не за бренд, а за стабільність складу, яка гарантує, що ваш улюбленець отримуватиме рівно стільки мінералів і вітамінів, скільки потрібно для його віку та розміру.