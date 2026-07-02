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Єдиний стиль навігації в комерційному просторі: чому таблички мають відповідати дизайну приміщення

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Дизайн-проєкт офісу узгоджений до дрібниць — матеріали, кольори, освітлення. А потім на завершальному етапі виявляється, що таблички на двері замовили в останній момент, з каталогу, і вони випадають із загальної концепції. Щоб уникнути цього розриву, все частіше закладають інтер'єрні таблички та номерки на замовлення у проєкт одразу — поруч із вибором матеріалів оздоблення, а не після.

Що таке навігаційна система комерційного простору і з яких елементів вона складається

Навігаційна система комерційного простору — це комплекс взаємопов'язаних елементів: табличок, вказівників, номерів приміщень та інформаційних знаків, які разом забезпечують зрозумілу орієнтацію від входу до будь-якої точки об'єкта.

Елемент системи

Функція

Адресна табличка

Ідентифікація будівлі зовні

Вказівники і покажчики

Орієнтація від входу до потрібної зони

Таблички кабінетів і приміщень

Ідентифікація конкретного місця призначення

Таблички поверхів

Навігація між рівнями будівлі

Інформаційні та заборонні знаки

Регулювання поведінки у просторі

Чому стандартні таблички не завжди відповідають дизайну приміщення

Каталожні таблички виготовляються під усереднені параметри — стандартний розмір, типовий колір, базовий шрифт. Це створює ризик невідповідності, коли:

•        фірмова палітра компанії не збігається з доступними кольорами каталогу;

•        матеріали інтер'єру (камінь, дерево, метал) контрастують з пластиковою табличкою;

•        розмір приміщення або дверей вимагає нестандартного формату.

Інтер'єрні таблички на замовлення вирішують цю проблему, оскільки кожен параметр підбирається під конкретний об'єкт — від матеріалу до способу кріплення.

Які параметри можна адаптувати під концепцію об'єкта

Параметр

Варіанти адаптації

Матеріал

Нержавіюча сталь, акрил, дерево або комбінація

Колір і фактура

Відповідно до фірмової палітри або інтер'єру

Шрифт

Корпоративна гарнітура або підібраний під стиль

Формат

Стандартний або нестандартний розмір і форма

Спосіб нанесення

Гравіювання, друк, рельєфні елементи

Для яких типів об'єктів актуальні таблички на замовлення

Індивідуальні навігаційні рішення найчастіше застосовують для таких типів об'єктів:

•        бізнес-центри та офісні комплекси з кількома орендарями;

•        готелі та апартаменти, де навігація є частиною сервісного досвіду;

•        медичні центри з підвищеними вимогами до читабельності та доступності;

•        житлові комплекси преміум-класу з продуманим дизайном місць загального користування.

Як виготовлення табличок на замовлення впливає на сприйняття бренду

Брендована навігаційна система — це рішення, в якому всі елементи витримані у фірмовому стилі компанії: корпоративні кольори, шрифт, логотип або фірмовий елемент на кожній табличці.

Коли таблички, номерки та вказівники виконані в єдиному дизайні, простір сприймається як продуманий і професійний. Це особливо важливо для мережевих об'єктів, де впізнаваність має бути однаковою в усіх локаціях.

Системне замовлення навігації: переваги для власників об'єктів

Замовлення всіх елементів навігації у одного виробника гарантує:

•        єдиний стандарт матеріалу, шрифту і покриття на всьому об'єкті;

•        можливість дозамовити ідентичні елементи в майбутньому;

•        узгодженість між усіма типами табличок — від адресної до інформаційної;

•        можливість одразу передбачити тактильні елементи зі шрифтом Брайля для відвідувачів з порушеннями зору.

Узгоджена система оформлення — це деталь, яку складно оцінити на ескізах, але яку одразу відчуває кожен, хто заходить у простір.

#інтерєрні_таблички
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