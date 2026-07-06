У Карпатах стартувала третя зміна проєкту "Королівський відпочинок" Betking Foundation та Павла Журила

У Карпатах стартувала третя зміна проєкту "Королівський відпочинок", який Betking Foundation реалізує спільно із засновником фонду Павлом Журилом. Програма поєднує літній відпочинок, спортивні активності та психологічне відновлення дітей із різних регіонів України.

Цього літа учасниками проєкту стануть 300 дітей, серед яких вихованці футбольних академій, діти військовослужбовців, внутрішньо переміщених родин, а також діти, які втратили батьків унаслідок війни.

Проєкт проходить у кілька змін. Перша об’єднала вихованців ФК "Олександрія", друга — учасників із ФК "Львів" та футбольної академії "Тернопіль". Наразі триває третя зміна, до якої долучилися діти з харківського "Металіста".

Програма включає спортивні тренування, походи в гори, командні активності, творчі майстер-класи, квести, психологічну підтримку в межах програми "Я можу!" та створення власних карт мрій. За словами організаторів, її метою є поєднання відпочинку із соціальною адаптацією, розвитком командної взаємодії та психологічним відновленням дітей.

Учасники проєкту відзначають, що табір допомагає знайти нових друзів, відчути підтримку команди та отримати новий досвід.

"Я вперше побачив такі великі гори! Коли піднялися на вершину, я стояв і дивився — аж дух захопило. Я точно до хмарин дістався! У таборі ми з хлопцями швидко потоваришували, навіть не пам’ятаю, коли востаннє так голосно сміявся", — розповів 10-річний Ренат з Олександрії.

За словами 14-річного Анатолія з Тернополя, участь у проєкті допомогла йому швидко адаптуватися до нового колективу. "Коли я приїхав у табір, то майже нікого не знав і трохи хвилювався. Але вже за кілька днів ми стали справ жньою командою. Тут я знайшов нових друзів і зрозумів, що можу більше, ніж думав раніше", — зазначив він.

Засновник Betking Foundation Павло Журило наголосив, що головна ідея проєкту полягає у створенні середовища, де діти можуть відновлюватися, розвиватися та відкривати власний потенціал.

"Ми хотіли, щоб "Королівський відпочинок" був не просто передихом від війни, а простором для відновлення, розвитку та нових можливостей. Для нас важливо, ким дитина може стати. Кожна дитина має великий потенціал, і наше завдання — створити середовище, де він розкривається через спорт, дружбу, підтримку команди та новий досвід. Ми бачимо, як уже за кілька днів діти змінюються: стають більш відкритими, більш впевненими, починають сміливіше мріяти та більше вірити у власні сили. Саме для цього ми організували "Королівський відпочинок" — місце, де відновлюються сили для великих мрій", — сказав Павло Журило.

До участі в програмі долучаються й українські спортсмени. Зокрема, легенда київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський у відеозверненні закликав дітей сміливо мріяти, вірити у власні сили та цінувати підтримку команди.

"За роки у футболі я зрозумів одну важливу річ: великі перемоги починаються не лише з наполегливої праці. Вони починаються з віри у себе. У кожного з нас є мрії. Саме вони допомагають рухатися вперед, навіть коли шлях буває непростим. Пам’ятайте: сила людини не лише в тому, щоб долати труднощі. Справжня сила — не втрачати віру в себе та своє майбутнє. Насолоджуйтеся цим літом, цінуйте дружбу, мрійте сміливо та пам’ятайте: кожен із вас заслуговує на великі можливості", — зазначив Олександр Шовковський.

"Королівський відпочинок" є частиною довгострокової стратегії Betking Foundation, що входить до складу King Group, яка також включає проєкти "Королівська подорож", "День із командою Королів" та "Королівський кубок". Ініціативи спрямовані на системний розвиток молоді через футбол, командну взаємодію та відновлення.

