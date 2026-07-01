П’ять років біржової торгівлі деревиною: Українська універсальна біржа підбиває підсумки розвитку ринку

У липні 2026 року виповнюється п'ять років від запровадження в Україні нової моделі біржової торгівлі необробленою деревиною через ліцензовані товарні біржі. За цей час біржовий механізм довів свою ефективність як інструмент прозорого розподілу ресурсу, формування справедливої ринкової ціни та забезпечення рівного доступу учасників до торгів.

Українська універсальна біржа стала одним із ключових майданчиків організованого ринку деревини та зробила вагомий внесок у його розвиток. За п'ять років через електронну торгову систему УУБ реалізовано понад 29,6 млн кубічних метрів необробленої деревини на загальну суму понад 90 млрд грн. Крім того, продано понад 1 млн кубічних метрів пиломатеріалів загальною вартістю близько 5 млрд грн.

За цей період на біржі проведено понад 26 тисяч аукціонів, до яких долучилися понад 6 тисяч акредитованих покупців та 161 акредитований продавець. Такі показники свідчать про високий рівень довіри бізнесу до біржового механізму та його важливу роль у розвитку конкурентного ринку деревини.

П'ять років роботи організованого ринку - це не лише вагомі статистичні результати, а й системна робота над удосконаленням інструментів торгівлі. Українська універсальна біржа постійно розвивала власну екосистему сервісів для учасників ринку: впроваджувала сучасні аналітичні інструменти, механізми моніторингу виконання договорів, забезпечила можливість проведення форвардних торгів, розвивала постторговий супровід та клірингові послуги. Усе це сприяє підвищенню ефективності взаємодії між продавцями та покупцями та створює додаткову цінність для ринку.

П'ять років тому ми разом із учасниками ринку розпочали формування нової культури торгівлі деревиною - відкритої, конкурентної та технологічної. Сьогодні можна впевнено сказати, що біржова модель виправдала себе. Вона забезпечує прозоре ціноутворення, рівний доступ до ресурсу та зміцнює довіру між усіма учасниками ринку. Ми й надалі будемо інвестувати у розвиток цифрових сервісів, нових біржових інструментів та сервісної екосистеми, щоб український ринок деревини залишався сучасним, ефективним і конкурентоспроможним, - зазначає директор Української універсальної біржі Сергій Гладкий.

За п'ять років біржова торгівля деревиною стала важливою складовою розвитку лісової галузі України. Організований ринок забезпечив прозорі та зрозумілі правила взаємодії між продавцями й покупцями, сприяв розвитку чесної конкуренції та більш ефективному використанню лісових ресурсів.