Еволюція тімбілдінгу: чому український бізнес обирає арт-формати для згуртування команд

Сучасний ринок корпоративних заходів в Україні переживає помітну трансформацію. На зміну пасивному дозвіллю приходять інтерактивні та прикладні рішення. Бізнес дедалі частіше інвестує в формат арт заходів замовляючи виїзні майстер-класи, які дають реальне залучення команди, підвищують якість міжособистісних комунікацій та виходять за межі стандартних офісних форм взаємодії.

Переваги творчих корпоративів

Організація спільних творчих заходів вирішує для компаній комплекс конкретних організаційних, кадрових та управлінських завдань. HR і менеджмент компанії отримує корпоративний захід з низкою переваг:

Нейтралізація офісної ієрархії. Спільна творча діяльність урівнює учасників, адже всі займаються спільною справою, яка не є їх профільним заняттям. Це спрощує подальші робочі комунікації, полегшує адаптацію нових працівників;

Інклюзивність. Творчі майстер-класи не потребують специфічної фізичної підготовки (на відміну від спортивних форматів корпоративу), а також не вимагають вміння малювати чи гончарувати. Тут кожен учасник гарантовано отримає результат незалежно від початкових вмінь;

Кастомізація під бренд. Творчі майстер-класи можуть інтегруватись в загальну стилістику та концепцію компанії або конкретного заходу. Це може бути використання корпоративних кольорів, малювання картини на тему пов’язану з діяльністю компанії.





Арт-студія "Ліхтарик": стандарти сучасного арт-івенту

Ефективність творчого тімбілдінгу безпосередньо залежить від професіоналізму організаторів, якості матеріалів та гнучкості пропозиції. Київська арт-студія "Ліхтарик" вже понад 13 років проводить корпоративні майстер-класи як в своїй затишній майстерні для невеликих команд, так і на локації замовника для середніх та великих компаній.

Основні напрямки та формати корпоративних майстер-класів включають:

Виїзні заходи. Професійні мольберти, якісні художні матеріали, фартухи для захисту одягу привозять з собою майстри студії безпосередньо в офіс компанії або на будь-яку локацію замовника. Це може бути створення спільної картини або індивідуальних творчих проєктів (розпис шоперів або футболок, кавовий живопис, живопис вином, вибійка, Петриківський розпис, свічкарство тощо).

Камерні події в студії ідеально підходять для невеликих команд до 10 людей. В студії може бути майстер-клас з гончарства, олійного живопису, флюїд арт, текстильного розпису, живопису на воді ебру, виготовлення медових свічок та інші.

Головна відмінність арт корпоративу від стандартних розважальних програм – це наявність матеріального результату. Творчий продукт, створений учасниками майстер-класу може стати окрасою офісу (спільна картина) або нагадуванням про творчий час проведений з колегами, який залишиться вдома у кожного учасника (чашка, картина або розписаний в корпоративному стилі шопер). Таким чином, творчий тімбілдінг перетворюється на ефективне кадрове рішення, що зміцнює лояльність до бренду всередині компанії та покращує стосунки в колективі.