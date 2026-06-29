Інтерфакс-Україна
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12:46 29.06.2026

Як вибрати ефективний сонцезахисний крем для обличчя та тіла

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Сонцезахисний крем — це базовий елемент щоденного догляду за шкірою, який захищає від ультрафіолетового випромінювання, фотостаріння та пігментації. Правильно підібраний засіб допомагає зберегти здоровий вигляд шкіри та запобігти її передчасному старінню.

У першій частині статті органічно інтегруємо корисне посилання на каталог сонцезахисний крем:

Бренд Medik8 є одним із лідерів у сфері професійної косметики, тому його сонцезахисні засоби часто обирають для щоденного догляду та захисту шкіри.

Чому сонцезахисний крем необхідний кожного дня

  • Захист від UVA та UVB-променів. UVA спричиняють старіння шкіри, UVB — сонячні опіки.
  • Профілактика пігментації. Регулярне використання SPF допомагає уникнути появи темних плям.
  • Запобігання фотостарінню. Креми з SPF зберігають еластичність та рівний тон шкіри.
  • Захист після косметичних процедур. Пілінги, лазерні процедури та ретиноїди роблять шкіру більш чутливою до сонця.

Основні критерії вибору сонцезахисного крему

1. Рівень SPF

  • SPF 30 — базовий захист для міста.
  • SPF 50 — оптимальний варіант для активного перебування на сонці.

2. Тип фільтрів

  • Хімічні фільтри — легкі, не залишають білих слідів.
  • Мінеральні фільтри — підходять для чутливої та дитячої шкіри.

3. Текстура

Обирайте текстуру залежно від типу шкіри:

  • Крем — для сухої шкіри.
  • Гель або флюїд — для жирної та комбінованої.
  • Лосьйон — універсальний варіант.

Переваги сонцезахисних засобів Medik8

Бренд Medik8 відомий своїми високоефективними формулами та безпечними інгредієнтами. Його сонцезахисні креми вирізняються:

  • легкими текстурами, що не забивають пори;
  • широким спектром захисту;
  • антиоксидантними компонентами;
  • сумісністю з іншими засобами догляду.

Як правильно наносити сонцезахисний крем

  • Наносьте крем за 15–20 хвилин до виходу на вулицю.
  • Використовуйте достатню кількість засобу — приблизно 1/2 чайної ложки для обличчя.
  • Оновлюйте захист кожні 2 години, особливо на сонці.
  • Не забувайте про шию, вуха та зону декольте.

Висновок

Сонцезахисний крем — це незамінний продукт для здоров’я та молодості шкіри. Обираючи засіб, звертайте увагу на SPF, тип фільтрів та текстуру. А якщо хочете отримати професійний догляд, варто розглянути сонцезахисні засоби бренду Medik8, які поєднують ефективність, комфорт та надійний захист.

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