Які послуги найчастіше замовляють українці через дошки оголошень

Раніше, коли вдома ламався кран або треба було терміново перевезти диван, ми шукали майстрів через знайомих або у газетних оголошеннях. Зараз усе стало набагато простіше. Якщо виникає будь-яка побутова проблема, ми зазвичай відкриваємо послуги на OLX, де можна знайти усіх — від сантехніків та електриків до репетиторів, клінерів чи майстрів із ремонту гаджетів. Це дійсно зручно, адже знайти потрібну людину можна за кілька хвилин.

Проте коли пропозицій сотні, з'являється інша задачка: як вибрати того самого надійного майстра і не натрапити на дилетанта? Розповімо далі.

Що найчастіше замовляють для розв’язання побутових проблем

Сьогодні ринок побутових послуг повністю перейшов в онлайн. Головний плюс у тому, що спеціаліста можна знайти не просто у своєму місті, а й у безпосередній близькості від дому. Це дуже виручає, коли допомога потрібна терміново.

Ось перелік послуг, які українці замовляють найчастіше:

дрібний ремонт дому — від заміни розетки чи вимикача до монтажу карнизів і полиць;

збирання та розбирання меблів — наприклад, підгон шаф, ліжок чи кухонних гарнітурів без зайвих деталей;

клінінг та прибирання — генеральне наведення ладу після ремонту, миття вікон або регулярне підтримання чистоти;

вантажоперевезення та допомога з переїздом — транспортування великої побутової техніки, меблів або будматеріалів;

налаштування техніки — підключення роутерів, чищення ноутбуків від пилу та встановлення програм.

І хоча деякі з цих послуг можна виконати самостійно, краще довірити їх професійному фахівцю. Так ви швидко отримаєте потрібний результат і, скоріше за все, не витратите шалені гроші.

Як не припуститися помилок під час оформлення замовлення

Більшість непорозумінь із майстрами виникає через неправильний початок діалогу, який потім виливається у зайві витрати. Ніколи не описуйте проблему «на пальцях». Набагато ефективніше зробити кілька чітких фотографій зламання та надіслати їх майстру у чат до виїзду. Це дасть фахівцю змогу одразу оцінити масштаби, назвати точну ціну та взяти із собою потрібні деталі, щоб вам не довелося переплачувати за повторний візит.

Другий важливий момент — це купівля матеріалів. Якщо майстер бере закупівлю на себе, заздалегідь домовтеся, що розрахунок за них відбудеться строго за фіскальними чеками з магазину. Також не зайвим буде зафіксувати фінальні домовленості у переписці на сервісі OLX. Просте повідомлення з підтвердженням вартості, дати та обсягу робіт вбереже вас від раптової зміни умов під час фінального розрахунку.