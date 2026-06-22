AI.DOC: знайти лікаря так само просто, як запитати у друга

Медичний онлайн-сервіс DOC.UA запустив ШІ-асистента — AI.DOC. Тепер штучний інтелект допомагає шукати лікарів, медичні послуги та здійснювати запис на прийом у медичний заклад.

Уявіть ситуацію: ви шукаєте лікаря для дитини чи для себе. Замість десятків вкладок у браузері й нескінченних дзвінків у клініки достатньо написати кілька слів — «Потрібен дитячий дерматолог у Києві, Деснянський район». І вже за мить отримати відповідь. Саме так працює ШІ-асистент AI.DOC від DOC.UA.

«Ми впроваджуємо штучний інтелект у сервіс DOC.UA не тому, що це сьогодні мейнстрім. І не лише для того, щоб пришвидшити обслуговування наших клієнтів. Головна перевага AI.DOC — він інтуїтивний у користуванні, а отже, зрозуміліший за будь-які інструкції, — говорить Ірина Дилова, виконавча директорка DOC.UA. — Розуміння процесу додає людині спокою й впевненості. А це те, що так необхідно українцям сьогодні. До речі, згідно з Future Health Index-2025, 43% користувачів у всьому світі позитивно ставляться до ШІ, якщо він допомагає швидше потрапити до лікаря».

Це історія про те, як технологія стає ближчою до людини. Ми звикли, що медичні сервіси складні, що пошук лікаря — це марафон із десятків сторінок, довгих черг і плутанини. Але тепер усе інакше: AI.DOC перетворює цей шлях на кілька простих кроків.

43% опитанихВи пишете свій запит у довільній формі — як запитали б у знайомого: «потрібен кардіолог у Львові», «порадь стоматолога для дитини», «шукаю гінеколога у Голосіївському районі Києва». Система розпізнає ключові параметри, при потребі ставить уточнювальні запитання та пропонує варіанти лікарів, які відповідають вашим критеріям.

Важливо: сервіс не вигадує даних. Він працює з реальною базою DOC.UA, перевіряє доступність лікарів і допомагає записатися онлайн. У базі ШІ-асистента понад 3 тисячі лікарів із понад 180 медичних закладів України. Всі вони інтегровані з DOC.UA, тобто мають автоматичний онлайн-запис без участі менеджерів.

Це зручно, тому що заощаджує час, який ви можете присвятити приємнішим справам. Не потрібно гортати десятки сторінок чи телефонувати в реєстратури. ШІ-асистент підбирає лікарів саме під ваш запит. Від питання до запису — кілька хвилин.

Знайти ШІ-асистента легко — кнопка AI.DOC розміщена у пошуковому рядку головного меню та доступна з усіх ключових сторінок сайту.

Натискаєте, заходите, вибираєте потрібний розділ, пишите запит, відповідаєте на уточнювальні запитання та отримуєте рішення.

Тепер знайти потрібного лікаря так само легко, як отримати пораду від друга. Єдине уточнення — штучний інтелект може помилятися і в медичних питаннях не замінює лікаря.

Довідка

DOC.UA — це медичний онлайн-сервіс для запису в приватні медичні заклади. Працює на всій території України. Допомагає знайти потрібного лікаря, медичну послугу та записатися в клініку. Онлайн-консультації з лікарями доступні з будь-якої точки світу. Щомісяця сайтом і мобільним застосунком DOC.UA користується близько 1,2 млн людей. Вони читають реальні відгуки пацієнтів, яких зібрано близько 600 тисяч, генерують промокоди на дослідження у понад 880 лабораторіях, бронюють ліки в понад 7855 аптеках.