Інтерфакс-Україна
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12:33 19.06.2026

У Києві 21 червня відбудеться перший Фестиваль барокової поезії

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Українська поезія доби бароко, лекції, дискусії, музика, вистави, танці XVII-XVIII століть. 21 червня 2026 року в Києві у Музеї гетьманства (Поділ, вул. Спаська, 16Б) відбудеться “Фестиваль барокової поезії: від Зиморовича до Сковороди”. Триватиме з 10.00 до 19.00.

Українське бароко - це період розквіту українського мистецтва і поезії, який досить довго був недооціненний нащадками.

“Показувати високу культуру українців у двох імперіях чи Радянському Союзі було неприйнято. Тому значна кількість українців, сучасників не усвідомлює, якою прекрасною була доба бароко в Україні. Поезія - це концентрат культури. Саме тому на нашому фестивалі буде звучати багато поезії XVII-XVIII століть,” - розповідає Ганна Гороженко, кураторка проєкту “Історія зі смаком”.

“Фестиваль барокової поезії: від Зиморовича до Сковороди” відбудеться за ініціативи Українського інституту книги.

Це перший подібний захід, метою якого є осмислення і занурення в побутову культуру доби Українського бароко. Через літературу, вірші, музику, театр і танці учасники і гості Фестивалю відчують, як і чим жили українці XVII-XVIII століть.

Фестиваль - це лекції і дискусії про українську поезію. Учасниками будуть літературознавці Ростислав Семків, Ольга Петренко-Цеунова, Назар Федорак, Ольга Курганова, Олена Руда, Галина Крук, Мирослава Андрющенко, філософ Тарас Лютий, музикознавиця Євгенія Ігнатенко, історики Вадим Назаренко, Володимир Панченко.

Відбуватиметься захід у будівлі, зведеній на Подолі в XVII столітті, а також у сквері довкола Музею гетьманства. Супроводжуватиметься “Фестиваль барокової поезії: від Зиморовича до Сковороди” українськими театральними постановками доби бароко, тогочасною музикою, виставою за ліричною поемою Симеона Зиморовича “Роксоланки то є руські панни” (1622 року), танцями та виконанням пісень - кантів. Лунатиме музика Ансамблю старовинної музики Костянтина Чечені, Студентського Ансамблю старовинної музики, учасники - Студія старовинних танців Joyssance, у заході братиме участь театр Інесси Кужом.

Проєкт реалізовано в межах мистецького конкурсу державної установи “Український інститут книги”.

Посилання на відео та аудіо ролики Фестивалю - https://drive.google.com/drive/folders/1c-fFmVsolow1uoL1YuMDdlrQ_IXFZN0f?usp=sharing

Посилання на фотографії Фестивалю -https://drive.google.com/drive/folders/1PyhiiA_PiR6vZ_d9GUujKy3Dx6uDUxBO?usp=sharing

Для контактів, Гороженко Анна 0505296902 [email protected]

ПРОГРАМА “ФЕСТИВАЛЮ БАРОКОВОЇ ПОЕЗІЇ: ВІД ЗИМОРОВИЧА ДО СКОВОРОДИ”

Лекторій (Сцени в Музеї). Зали на другому поверсі Музея гетьманства.

10.00 Зала 2. Лекція    -     Поети-ректори     Києво-Могилянської     академії     -     літературознавиця Олена Руда. Модераторка Людмила Калита. Запис лекції.

10.30 Зала 1. Дискусія   -   Філософська    поезія   доби    бароко . Феномен  Сковороди    - філософ Тарас     Лютий,  літературознавці   Назар     Федорак, Олена Руда. Модераторка Ганна Гороженко. Онлайн-трансляція.

11.00 Зала 2. Лекція  -Українська барокова поезія в музиці. Українські канти 17 - 18 століть.  -   музикознавиця Євгенія Ігнатенко. Модераторка Людмила Калита. Запис лекції.

11.30 Зала 1. Дискусія    про    правобережну    літературну     барокову    традицію .    Чи  можна польськомовних     поетів     українського      походження     вважати      власне     українськими   поетами?    -     експерти     філософ   Тарас Лютий, літературознавці Назар     Федорак,   Ольга Петренко- Цеунова. Модераторка Ганна Гороженко. Онлайн трансляція.

12.30 Зала 2. Лекція   -    Лазар Баранович   і    його    поезія .   -    літературознавиця  Олена Руда. Запис лекції. Модераторка Ганна Гороженко.

13.30. Зала 1. Дискусія   -   Жіноча   поезія   доби    бароко   -   відомих   авторок    і   невідомих - Ольга Петренко-Цеунова. Модераторка Наталя Соколенко. Онлайн-трансляція.

14.30. Зала 2. Лекція   -   Панегірічна    і     геральдична    поезія    доби    бароко.  Володимир Панченко, історик -    літературознавиця  Олена Курганова. Модераторка Наталя Соколенко.

15.30. Зала 1. Дискусія   -    Посполитська   поезія    і   гумор . Климентій    Зиновіїв   і    інші   поети,   які    описували життя    простого     люду .    -     літературознавці Ростислав    Семків, Галина Крук, історик Вадим Назаренко. Модераторка Наталя Соколенко.

16.30. Зала 2. Лекція   -  Еротична    поезія    доби    бароко .   Танці    поезії    і    музика. Літературознавиця - Галина Крук. Модераторка Ганна Гороженко.

17.30. Зала 1. Дискусія   -    Валерій    Шевчук    і    його    барокові    інтерпритації    -   літературознавці    Олена Курганова,  Мирослава Андрущенко,  Ростислав     Семків,     поети.

Модераторка Ганна Гороженко.

18.30 Зала 1. Дискусія. Бароко як дорожня карта сучасності - письменник, культоролог Остап Українець, видавчиня Катерина Дудка. Модераторка Ганна Гороженко.

 

Сцена 2. (у сквері Музею - локація 1. біля західної стіни Музею і локація 2. простір перед Музеєм при вході на територію)

11.00 майстер клас з танців Студії старовинного танцю Джойссанс. Скрипка -Марія Михайленко. Локація 2.

12.00 Театр   доби    бароко .     Постановка    вертепу    від     Інесси    Кужом    з    інтермедіями. Локація 1.

13.45 Виступ Студентського Ансамблю давньої музики. Локація 1.

14.00 Виступ    Студії    старовинного    танцю    Джойссанс    з     постановкою    поеми    “Роксоланки    то    є руські    панни”    Зиморовича . Локація 1.

15.00 виступ Студентського Ансамблю давньої музики Локація 1. Закінчення в 15.40.

16.00 Виступ Інесси Кужом з інтермедією. Локація 2.

17.00 Майстер клас з танцями музика Марія Михайленко Локація 2.

17.30 Виступ    гурту     старовинної    музики     Костянтина     Чечені .    Виконання     кантів - Людмила Калита. Презентація парфумів. Локація 2.

18.00 майстер клас з  танців Студії старовинного танцю Джойссанс.

Виступ гурту старовинної музики Костянтина Чечені. Локація 2.

 

 

Теги: #фестиваль_барокової_поезії

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