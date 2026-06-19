У Києві 21 червня відбудеться перший Фестиваль барокової поезії

Українська поезія доби бароко, лекції, дискусії, музика, вистави, танці XVII-XVIII століть. 21 червня 2026 року в Києві у Музеї гетьманства (Поділ, вул. Спаська, 16Б) відбудеться “Фестиваль барокової поезії: від Зиморовича до Сковороди”. Триватиме з 10.00 до 19.00.

Українське бароко - це період розквіту українського мистецтва і поезії, який досить довго був недооціненний нащадками.

“Показувати високу культуру українців у двох імперіях чи Радянському Союзі було неприйнято. Тому значна кількість українців, сучасників не усвідомлює, якою прекрасною була доба бароко в Україні. Поезія - це концентрат культури. Саме тому на нашому фестивалі буде звучати багато поезії XVII-XVIII століть,” - розповідає Ганна Гороженко, кураторка проєкту “Історія зі смаком”.

“Фестиваль барокової поезії: від Зиморовича до Сковороди” відбудеться за ініціативи Українського інституту книги.

Це перший подібний захід, метою якого є осмислення і занурення в побутову культуру доби Українського бароко. Через літературу, вірші, музику, театр і танці учасники і гості Фестивалю відчують, як і чим жили українці XVII-XVIII століть.

Фестиваль - це лекції і дискусії про українську поезію. Учасниками будуть літературознавці Ростислав Семків, Ольга Петренко-Цеунова, Назар Федорак, Ольга Курганова, Олена Руда, Галина Крук, Мирослава Андрющенко, філософ Тарас Лютий, музикознавиця Євгенія Ігнатенко, історики Вадим Назаренко, Володимир Панченко.

Відбуватиметься захід у будівлі, зведеній на Подолі в XVII столітті, а також у сквері довкола Музею гетьманства. Супроводжуватиметься “Фестиваль барокової поезії: від Зиморовича до Сковороди” українськими театральними постановками доби бароко, тогочасною музикою, виставою за ліричною поемою Симеона Зиморовича “Роксоланки то є руські панни” (1622 року), танцями та виконанням пісень - кантів. Лунатиме музика Ансамблю старовинної музики Костянтина Чечені, Студентського Ансамблю старовинної музики, учасники - Студія старовинних танців Joyssance, у заході братиме участь театр Інесси Кужом.

Проєкт реалізовано в межах мистецького конкурсу державної установи “Український інститут книги”.

Посилання на відео та аудіо ролики Фестивалю - https://drive.google.com/drive/folders/1c-fFmVsolow1uoL1YuMDdlrQ_IXFZN0f?usp=sharing

Посилання на фотографії Фестивалю -https://drive.google.com/drive/folders/1PyhiiA_PiR6vZ_d9GUujKy3Dx6uDUxBO?usp=sharing

Для контактів, Гороженко Анна 0505296902 [email protected]

ПРОГРАМА “ФЕСТИВАЛЮ БАРОКОВОЇ ПОЕЗІЇ: ВІД ЗИМОРОВИЧА ДО СКОВОРОДИ”

Лекторій (Сцени в Музеї). Зали на другому поверсі Музея гетьманства.

10.00 Зала 2. Лекція - Поети-ректори Києво-Могилянської академії - літературознавиця Олена Руда. Модераторка Людмила Калита. Запис лекції.

10.30 Зала 1. Дискусія - Філософська поезія доби бароко . Феномен Сковороди - філософ Тарас Лютий, літературознавці Назар Федорак, Олена Руда. Модераторка Ганна Гороженко. Онлайн-трансляція.

11.00 Зала 2. Лекція -Українська барокова поезія в музиці. Українські канти 17 - 18 століть. - музикознавиця Євгенія Ігнатенко. Модераторка Людмила Калита. Запис лекції.

11.30 Зала 1. Дискусія про правобережну літературну барокову традицію . Чи можна польськомовних поетів українського походження вважати власне українськими поетами? - експерти філософ Тарас Лютий, літературознавці Назар Федорак, Ольга Петренко- Цеунова. Модераторка Ганна Гороженко. Онлайн трансляція.

12.30 Зала 2. Лекція - Лазар Баранович і його поезія . - літературознавиця Олена Руда. Запис лекції. Модераторка Ганна Гороженко.

13.30. Зала 1. Дискусія - Жіноча поезія доби бароко - відомих авторок і невідомих - Ольга Петренко-Цеунова. Модераторка Наталя Соколенко. Онлайн-трансляція.

14.30. Зала 2. Лекція - Панегірічна і геральдична поезія доби бароко. Володимир Панченко, історик - літературознавиця Олена Курганова. Модераторка Наталя Соколенко.

15.30. Зала 1. Дискусія - Посполитська поезія і гумор . Климентій Зиновіїв і інші поети, які описували життя простого люду . - літературознавці Ростислав Семків, Галина Крук, історик Вадим Назаренко. Модераторка Наталя Соколенко.

16.30. Зала 2. Лекція - Еротична поезія доби бароко . Танці поезії і музика. Літературознавиця - Галина Крук. Модераторка Ганна Гороженко.

17.30. Зала 1. Дискусія - Валерій Шевчук і його барокові інтерпритації - літературознавці Олена Курганова, Мирослава Андрущенко, Ростислав Семків, поети.

Модераторка Ганна Гороженко.

18.30 Зала 1. Дискусія. Бароко як дорожня карта сучасності - письменник, культоролог Остап Українець, видавчиня Катерина Дудка. Модераторка Ганна Гороженко.

Сцена 2. (у сквері Музею - локація 1. біля західної стіни Музею і локація 2. простір перед Музеєм при вході на територію)

11.00 майстер клас з танців Студії старовинного танцю Джойссанс. Скрипка -Марія Михайленко. Локація 2.

12.00 Театр доби бароко . Постановка вертепу від Інесси Кужом з інтермедіями. Локація 1.

13.45 Виступ Студентського Ансамблю давньої музики. Локація 1.

14.00 Виступ Студії старовинного танцю Джойссанс з постановкою поеми “Роксоланки то є руські панни” Зиморовича . Локація 1.

15.00 виступ Студентського Ансамблю давньої музики Локація 1. Закінчення в 15.40.

16.00 Виступ Інесси Кужом з інтермедією. Локація 2.

17.00 Майстер клас з танцями музика Марія Михайленко Локація 2.

17.30 Виступ гурту старовинної музики Костянтина Чечені . Виконання кантів - Людмила Калита. Презентація парфумів. Локація 2.

18.00 майстер клас з танців Студії старовинного танцю Джойссанс.

Виступ гурту старовинної музики Костянтина Чечені. Локація 2.