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19:46 18.06.2026

Otodim — як придбати квартиру без переплат

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Перший етап купівлі житла часто здається простим: переглянути оголошення, оцінити світлини, порівняти ціни й зрозуміти, які варіанти справді варті уваги. Далі стартує порівняння з іншими варіантами, і саме тут легко заплутатися, адже ринок нерівномірний. Спростити задачу з купівлі нерухомості можна з Otodim — це сервіс з великою базою оголошень, що дає змогу порівнювати об’єкти за ціною, локацією, площею, технічним станом і юридично важливими умовами продажу.

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Що дійсно допомагає зекономити?

 

Заощадити під час купівлі нерухомості можна не лише завдяки торгу. Важливо порівняти вибрану квартиру або будинок зі схожими об’єктами в тому самому районі. Так легше зрозуміти, чи відповідає ціна площі, стану житла, локації та умовам продажу.

На сайті Otodim ви можете:

  • порівняти схожі за плануванням квартири; 
  • відсіяти варіанти з завищеною ціною; 
  • помітити, як змінюється вартість у різних районах у межах одного міста; 
  • визначити “перегріті” оголошення. 

Коли покупець бачить кілька схожих квартир поруч, йому легше зрозуміти, за що саме він платить. Наприклад, вища ціна може пояснюватися кращим районом, новішим будинком, ремонтом або більшою площею. Якщо ж квартира коштує дорожче, але помітних переваг немає, таку пропозицію варто перевірити уважніше.

Коли вибір квартири стає простішим?

Otodim не змінює ринкові ціни, але спрощує пошук житла. Тут можна переглядати багато оголошень та порівнювати їх за ціною, районом, площею й іншими важливими параметрами. Так легше не загубитися серед пропозицій і швидше вибрати варіанти, які вас зацікавили.

Окрему роль відіграє AI-оброблення. Воно допомагає зробити описи більш зрозумілими, виділити основні характеристики об’єкта та прибрати зайве з тексту. Завдяки цьому користувач швидше розуміє, що саме пропонує продавець і чи варто розглядати об’єкт детальніше.

Водночас відповідальність за точність інформації в оголошенні залишається за продавцем. Otodim допомагає з пошуком і первинним порівнянням варіантів, але стан житла, документи, право власності та умови угоди покупцеві потрібно перевіряти окремо.

Теги: #otodim #нерухомість

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