Чи варто купувати аерофритюрницю у 2026 році

У 2026 році аерогрилі залишаються популярними завдяки тренду на здорове харчування та бажанню готувати швидше. Нові моделі отримують більший об’єм, більше програм і точніше підтримують температуру.

Принцип роботи пристроїв ґрунтується на циркуляції гарячого повітря всередині камери. Завдяки цьому продукти рівномірно готуються та підрум’янюються. Потреба у великій кількості жиру значно зменшується.

Ключові особливості мультипечей

Перша аерофритюрниця використовувалася для приготування картоплі фрі та різних закусок. Тепер її можливості збільшилися. Нові моделі отримують більше режимів, запам’ятовують налаштування та повідомляють про хід приготування.

Вдосконалені ряд елементів:

Кошик. З’явилися зносостійкі антипригарні покриття та зручне зонування внутрішнього простору.

Панель керування. Сенсорне керування допомагає налаштовувати параметри, а дисплей — контролювати приготування.

Нагрівальний елемент. Покращено захист від перегрівання та інших факторів, які впливають на роботу пристрою.

Переваги купівлі у 2026 році

Багато користувачів цінують гаджет за швидкість і зручність у побуті. Популярні моделі від Tefal, Gorenje, Electrolux, Ardesto та Bosch. Завдяки компактній камері він споживає менше електроенергії. Простий в догляді. Знімні кошики та піддони легко очищаються. Деякі деталі можна мити в посудомийній машині.

Переваги пристрою:

Доступні моделі з різними можливостями та об’ємом чаші. Багато страв готуються без контролю користувача. Продукти зберігають смак і запікаються без олії. Для початку роботи достатньо ознайомитися з основними режимами. Більшість моделей не займають багато місця на кухні.

Конкуренція з іншою технікою

Аерогрилі конкурують з мультиварками, мініпечами та духовками з додатковими функціями. Порівняно з духовкою, він швидше нагрівається, споживає менше електроенергії та не потребує великого внутрішнього об’єму для приготування невеликих порцій. Саме тому його часто використовують для щоденних страв, коли немає потреби вмикати повнорозмірну духову шафу.

Якщо порівнювати з мультиваркою, гриль краще справляється із запіканням та створенням хрусткої скоринки. Водночас мультиварка залишається зручнішою для супів, каш, тушкованих страв і тривалого томління продуктів.

Мініпечі та духовки мають перевагу під час приготування випічки, багатокомпонентних страв і великих порцій їжі. В аеро деякі рецепти реалізувати важче через компактні розміри камери. Тому прилад не завжди є обов’язковою покупкою. Якщо вдома вже є духовка з конвекцією та грилем, частина його функцій може дублюватися. Хоча для багатьох користувачів він зручний завдяки швидкості приготування та простоті використання.