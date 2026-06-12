З'явився перший в Україні AI-помічник зі страхування

Український ринок фінансових технологій зробив потужний крок у майбутнє, представивши інноваційне рішення для автовласників. Процес вибору захисту для автомобіля тепер став максимально простим і більше не вимагає тривалого порівняння десятків різних пропозицій вручну. Сучасна онлайн страховка перейшла на новий етап еволюції завдяки інтеграції штучного інтелекту, який бере на себе всю рутинну аналітику. Клієнтам більше не потрібно самостійно вивчати складні юридичні формулювання, оскільки розумний алгоритм здатний миттєво підібрати оптимальний варіант під будь-які індивідуальні вимоги.

Нова ера InsurTech: як працює інтелектуальний підбір полісів

Головним технологічним проривом року став запуск унікального цифрового консультанта, створеного на базі передових мовних моделей штучного інтелекту. Цей інструмент функціонує як досвідчений та експертний менеджер, який доступний для клієнтів цілодобово без перерв і вихідних.

Користувачеві достатньо просто написати свої побажання у звичайному діалоговому вікні чату, описуючи критерії своїми словами. Розумний асистент миттєво аналізує текстовий запит у реальному часі, зіставляє його з актуальними тарифами страхових компаній і видає найбільш точні результати. Цифровий помічник пропонує водіям абсолютно новий рівень комфорту при взаємодії з фінансовими продуктами:

інтелектуальний аналіз повідомлень дозволяє розпізнавати складні критерії вибору (наприклад, пошук варіантів із більшим покриттям або конкретною компанією);

автоматичне відсіювання невідповідних пропозицій заощаджує до дев'яноста відсотків часу користувача;

персоналізований розрахунок вартості відбувається безпосередньо всередині зручного чату;

миттєве порівняння рейтингів надійності страховиків допомагає уникнути співпраці з сумнівними організаціями.

Такий підхід повністю змінює звичні уявлення про процес оформлення обов'язкового автомобільного захисту в Україні.

Глобальні плани розвитку розумного асистента від лідера ринку

Ця революційна розробка стала доступною завдяки масштабній роботі команди відомого українського фінансового сервісу. Перший у країні страховий AI-помічник успішно функціонує на Polis.ua, демонструючи високу точність обробки запитів щодо автоцивілки.

Клієнти вже сьогодні можуть протестувати роботу алгоритму та швидко підібрати обов'язковий поліс ОСЦПВ без заповнення довгих і складних електронних таблиць. Проте розробники не збираються зупинятися на досягнутому результаті та вже активно працюють над серйозним розширенням можливостей системи. Для масштабування проекту команда впроваджує кілька послідовних етапів модернізації штучного інтелекту.

Додавання алгоритмів для роботи з іншими популярними видами захисту, такими як КАСКО та добровільне медичне страхування. Це дозволить клієнтам комплексно закривати всі базові безпекові потреби в одному вікні. Інтеграція нестрахових фінансових продуктів, включаючи підбір електронних віньєток або сплату штрафів ПДР. Впровадження системи автоматичного нагадування про завершення дії поточних договорів через текстове повідомлення від ШІ.

Усі ці кроки перетворять існуючий сервіс на повноцінну персональну фінансову екосистему для кожного українця. Штучний інтелект стає невіддільною частиною сучасного клієнтського досвіду, значно спрощуючи щоденні фінансові операції. Створення першого страхового AI-асистента доводить, що український бізнес здатний задавати високі технологічні тренди на європейському рівні. Використання таких помічників допомагає водіям уникати помилок, суттєво економити гроші та обирати лише ті продукти, які дійсно відповідають їхнім реальним потребам.