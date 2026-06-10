Податок на нерухомість в Україні 2026: легальні способи оптимізувати витрати

Податкове навантаження на власників «зайвих» квадратних метрів — важлива стаття витрат, яку необхідно обов'язково враховувати ще на етапі планування інвестицій. У 2026 році українці сплачують податок за минулий звітний 2025 рік. Ця сума безпосередньо прив'язана до розміру мінімальної заробітної плати станом на перше січня відповідного року. В умовах повної стабілізації ринку та поступового зростання вартості житла інвестори ретельно шукають шляхи максимізації прибутку, де грамотна податкова оптимізація стає ключовим інструментом збереження капіталу.

Хто зобов'язаний платити: ставки та пільгові ліміти

Згідно з чинним Податковим кодексом України, оподаткуванню підлягає виключно та площа, що фактично перевищує встановлені державою норми. Для квартир цей базовий ліміт становить 60 кв. м, для приватних будинків — 120 кв. м, для змішаних типів нерухомості (квартира та будинок) — 180 кв. м. Фінальну ставку податку встановлюють місцеві ради, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр.

Наприклад, якщо ви володієте квартирою загальною площею 85 кв. м, податок нарахують лише на 25 кв. м різниці. Важливо пам'ятати: за об'єкти понад 300 кв. м (для квартир) та 500 кв. м (для будинків) додатково сплачується фіксований "податок на розкіш", який становить 25 000 грн за об'єкт. Повідомлення від податкової надсилають до 1 липня, на сплату відводиться 60 днів. Затримка платежу неминуче тягне штрафи у розмірі від 5% до 10%.

Вплив податків на ринок: актуальна аналітика 2026 року

Безумовно, оподаткування безпосередньо впливає на ліквідність активів.

Ринкова ситуація станом на травень 2026 року демонструє, що покупці масово відмовляються від габаритних квартир старого фонду. Інвестиційний попит повністю змістився у бік сегмента смарт-квартир та євроформатів (від 40 до 55 кв. м), які взагалі не підпадають під податковий тягар.

Сьогодні середня вартість однокімнатної квартири з ремонтом на вторинному ринку Києва впевнено тримається на рівні $70 000. На первинному ринку столиці житло класу «комфорт-плюс» з автономним живленням коштує близько $1 675 за квадратний метр. Сегмент оренди демонструє схожий прагматизм: за ліквідну столичну «однушку» орендарі стабільно платять 16 500–17 500 грн на місяць. У Львові метр у новобудові коштує близько $1 400, в Одесі — від $1 000.

Щоб інвестиція генерувала високий ROI, критично важливо не переплачувати за нефункціональну площу, до якої входять вузькі коридори, гардероби, мансарди — тобто все, що займає метри, але не несе реальної користі.

Для швидкого пошуку релевантних об'єктів інвестори використовують сучасні PropTech-інструменти — наприклад, відеоплатформи нерухомості, AI-пошук, інтерактивні карти, цифрові тури, автоматизовані системи підбору об’єктів, а також платформи з розширеними фільтрами та аналітикою ринку.

Сьогодні продаж нерухомості в Україні у відеоформаті дозволяє потенційним покупцям миттєво оцінити реальні габарити приміщення, ергономіку та загальний потенціал оселі ще до фізичного візиту.

Легальні методи оптимізації поаткового навантаження

Українське законодавство пропонує власникам кілька абсолютно прозорих інструментів для суттєвого зменшення або повного скасування податкових зобов'язань:

Розподіл часток власності. Це найдієвіший метод оптимізації. Якщо велика квартира на 100 кв. м зареєстрована на одного власника, він платить податок за 40 "зайвих" квадратів. Проте, якщо оформити житло у спільну часткову власність двох осіб (наприклад, подружжя) по 50 кв. м, податок скасовується, адже частка кожного не перевищує норму у 60 кв. м.

Це найдієвіший метод оптимізації. Якщо велика квартира на 100 кв. м зареєстрована на одного власника, він платить податок за 40 "зайвих" квадратів. Проте, якщо оформити житло у спільну часткову власність двох осіб (наприклад, подружжя) по 50 кв. м, податок скасовується, адже частка кожного не перевищує норму у 60 кв. м. Фіксація пошкодженого житла. Офіційне внесення даних про руйнування нерухомості внаслідок бойових дій до Державного реєстру речових прав повністю звільняє власника від сплати податку.

Офіційне внесення даних про руйнування нерухомості внаслідок бойових дій до Державного реєстру речових прав повністю звільняє власника від сплати податку. Оновлення технічного паспорта. Податкова служба часто використовує застарілі дані БТІ, враховуючи літні тераси чи підсобні приміщення, які не є житловою площею. Актуалізація техпаспорта дозволяє законно зменшити базу оподаткування.

Податкова служба часто використовує застарілі дані БТІ, враховуючи літні тераси чи підсобні приміщення, які не є житловою площею. Актуалізація техпаспорта дозволяє законно зменшити базу оподаткування. Регіональні пільгові програми. Місцеві ради мають право повністю звільняти від податку багатодітні сім'ї, пенсіонерів, ветеранів та осіб з інвалідністю.

Інновації як інструмент оптимізації часу інвестора

Економне управління активами починається виключно з правильного підбору ліквідного об'єкта. Сучасні мультимедійні екосистеми рівня DUBADU зводять ризики помилкових інвестицій до мінімуму. Завдяки інноваційним відеооголошенням Reels-style та дуже зручному свайп-пошуку, користувачі за лічені хвилини відсіюють об'єкти з роздутою квадратурою чи невдалим плануванням.

Деталізована інтерактивна карта допомагає візуально оцінити міський контекст та наявність укриттів поруч. Для професійних інвесторів також передбачений прямий контакт без жодних бар'єрів: можна миттєво написати в чат власнику, щоб уточнити юридичний статус житла за документами. Використання передових цифрових платформ гарантує абсолютну прозорість, точність даних та надійний захист ваших фінансових інвестицій.

Крім того, платформа пильно стежить за релевантністю лістингів, що зводить нанівець можливість витратити час на неіснуючий об'єкт. Dubadu пропонує переклад багатьма мовами, що також спрощує процес пошуку та економить час.

Відеотури вже давно перестали бути екзотикою — сьогодні це must-have для людей, які цінують свій час, прагнуть ухвалювати більш усвідомлені інвестиційні рішення та обирають нерухомість, здатну зберігати цінність у довгостроковій перспективі.