Від консультації до лікування. Як медичний центр "Віасан" сформував зрозумілий маршрут пацієнта в Тернополі

Колектив медичного центру "Віасан" (м.Тернопіль)

Сучасні пацієнти все рідше шукають "свого лікаря". Все частіше - зрозумілий шлях: куди звернутись, які обстеження пройти, як швидко отримати результат, хто підкаже що робити далі. Саме тому, сьогодні важливим стає не лише професіоналізм конкретного спеціаліста, а медичний заклад, який організовує маршрут в цілому.

Особливо це актуально у регіонах, де люди не завжди мають час, ресурси та змогу їхати до столиці або інституцій інших, "великих" міст. Люди хочуть отримати якісну медичну допомогу: консультіацію, діагностику, лабораторні чи інструментальні обстеження, за потреби - лікування, поруч із домом. І це - абсолютно нормальне бажання.

Медичний маршрут пацієнта - не формальність, а логіка руху, від звернення до результату. До прикладу, людина звертається зі скаргами. Важливим є не просто записати її до лікаря, а правильно зорієнтувати, який спеціаліст потрібен, які обстеження доцільні, як уникнути зайвих візитів, швидко отримати висновки про стан свого здоров'я і подальші рекомендації.

У добре організованому медичному закладі пацієнт не має залишатися сам на сам із запитаннями, він має розуміти, що відбувається на кожному етапі. Від моменту звернення до консультації, діагностики, лікування, та контролю результату. Саме це і формує довіру до медичного закладу.

Варто обговорити доступність комплексної медичної допомоги в регіонах. Ще декілька років тому, більшість пацієнтів були переконані, що складні обстеження або сучасні оперативні втручання доступні лише у великих містах. Сьогодні ж ситуація змінилась. Регіональні медичні центри розвинули діагностичну базу, залучили вузьких спеціалістів, впровадили малоінвазивні хірургічні втручання "одного дня", покращили сервіс та комунікацію з пацієнтом.

Один із яскравих прикладів - медичний центр "Віасан" у Тернополі - багатопрофільний лікувальний заклад, у якому консультації лікарів, лабораторна та інструментальна діагностика, оперативне лікування по напрямам: гінекологія, ендокринологія, загальна хірургія, мамологія, ортопедія і травматологія, офтальмологія, пластична хірургія, проктологія, урологія, флебологія.

Майбутнє медицини саме в таких закладах, з системним підходом. Пацієнту важливо не просто "попасти на прийом", а побачити, що проблему бачать цілісно, що між консультацією, аналізами, УЗД, ендоскопією чи оперативним лікуванням є зрозумілий зв'язок.

Роман Малярик, фахівець з управління у сфері охорони здоров’я.

Серед напрямів, які особливо цінні - хірургія одного дня. Це не лише про кваліфікованих лікарів, сучасне обладнання, а й про організацію: попередню консультацію, обстеження, підготовку, саме втручання, післяопераційний супровід та контроль. Саме тому хірургія одного дня у "Віасані" в пріоритеті.

З першого контакту із закладом починається якісна медицина. Організовані процеси, культура спілкування, відповідальність команди і повага до часу пацієнта.

Сучасна, зрозуміла і послідовна медична допомога поруч із домом змінює ставлення до власного здоров’я. Люди частіше проходять профілактичні огляди, швидше звертаються з проблемами, менше відкладають діагностику і більше довіряють медицині.

Саме тому завдання сучасного медичного менеджменту - побудувати не просто окремі послуги, а повноцінний маршрут пацієнта. Маршрут, у якому є чіткість, професійність, сервіс і людяність.