Що таке професійна косметика та де купити такі засоби в Україні?

Догляд за шкірою давно перестав бути простим набором «крем для обличчя та гель для душу». Сьогодні все частіше звучить поняття професійна косметика — засоби з підвищеною концентрацією активних компонентів, які раніше використовували переважно косметологи в салонах, а нині вони доступні й для домашнього застосування. Така косметика працює прицільно: зволожує, відновлює бар'єр шкіри, бореться з пігментацією, акне чи першими ознаками старіння.

Фахівці інтернет-магазину Behonest зазначають, що головна відмінність професійних засобів від мас-маркету — це не «бренд на етикетці», а продумана формула. Активні інгредієнти підбираються в робочих концентраціях, а текстури розроблені так, щоб засіб легко вбирався і не перевантажував шкіру. Саме тому професійний догляд дає помітніший результат за умови регулярного й правильного використання.

Чим професійна косметика відрізняється від звичайної

Можна виділити кілька ключових характеристик, які відрізняють професійні засоби від побутових:

висока концентрація активних компонентів;

продумана сумісність інгредієнтів у складі;

спрямованість на конкретну проблему шкіри, а не загальний ефект;

глибше проникнення активів у шкіру;

наявність сертифікатів якості та клінічних досліджень.

Завдяки цьому професійний догляд дозволяє вирішувати ширший спектр завдань — від банального зневоднення до роботи з куперозом, постакне чи втратою тонусу.

Які активні інгредієнти варто шукати у складі

Сучасні професійні формули будуються навколо інгредієнтів із доведеною ефективністю. Серед найпопулярніших:

пептиди — підтримують синтез колагену та пружність шкіри;

ніацинамід — вирівнює тон, звужує пори, зменшує почервоніння;

гіалуронова кислота — утримує вологу в різних шарах шкіри;

кислоти (AHA, BHA, PHA) — м'яко відлущують і оновлюють;

антиоксиданти, зокрема вітамін С — захищають від вільних радикалів;

центела та пантенол — заспокоюють і відновлюють бар'єр.

Грамотне поєднання таких компонентів і відрізняє ефективний догляд від набору випадкових банок на полиці.

Як обрати засоби під свій тип шкіри

Перш ніж купувати, варто визначити тип шкіри та її основну потребу: зволоження, контроль жирності, антивіковий догляд чи робота з чутливістю. Далі догляд вибудовується за принципом «від простого до складного»: очищення, тонізація, сироватка з активами, крем і обов'язковий сонцезахист удень.

Спосіб дії професійних засобів зазвичай зводиться до трьох пунктів:

проникають у глибші шари шкіри;

впливають на біохімічні процеси епідермісу;

забезпечують накопичувальний результат при курсовому застосуванні.

Де купити професійну косметику в Україні

