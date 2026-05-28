Double Case визнано  мережею найкращих навчальних  центрів з трейдингу та інвестування 2025 року в Україні

Не так давно слово трейдинг та сама сфера цієї діяльності були мало кому відомі, але сьогодні торгівля на міжнародних фінансових ринках стала актуальною в Україні не лише для чоловіків, а й для жінок. Відкритим залишається питання навчання… займатися самоосвітою чи звернутися до професіоналів ? І як саме відрізнити професіоналів від дилетантів? Тут хочеться підкреслити, що українці дедалі частіше обирають не гучні обіцянки та «успішний успіх», а системне навчання, практику та зрозумілий підхід до роботи з міжнародними фінансовими ринками.

Саме такий підхід зараз формує нове ставлення до трейдингу в Україні. І цей підхід повністю втілює в життя міжнародна школа трейдингу Double Case. Тож Мережу навчальних центрів з трейдингу та інвестування Double Case офіційно визнали найкращими у 2025 році за версією національної премії та аналітичного центру «Вибір країни». Для компанії це стало не лише професійною відзнакою, а й підтвердженням змін, які сьогодні відбуваються на українському ринку фінансової освіти.