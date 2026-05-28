Українські розробники вже не вперше опиняються в центрі уваги світової ІТ спільноти – сьогодні ми поговоримо про Asgard Technology – https://www.technology-asgard.com/, що вразив аудиторію, представивши інноваційні розробки, які здатні повністю змінити уявлення про обчислювальні потужності та архітектуру нейронних мереж. Команда розробників під керівництвом українського вченого Дениса Сухачова наближають майбутнє, розробляючи технології, що об'єднують фундаментальну фізику, нанотехнології та штучний інтелект.

Конкурентоспроможний продукт, здатний змінити правила гри в ІТ індустрії

Проєкт має кілька теоретичних розробок, що вражають спеціалістів своєю виваженістю рішень та комплексним підходом. Зокрема йдеться про абсолютно новий тип нейромережевої архітектури. Це штучний інтелект «Трисмегіст» – так званий супер перцептрон, який вдалося спроєктувати вітчизняним інженерам.

У звичайних класичних моделях вага нейрона – це статичне число, в той час, як у «Трисмегісті» використали складну 3D-структуру, що трансформована всередині кожного нейрона. Завдяки цьому ваги тут функціонують, як динамічний набір параметрів (координат, векторів та функцій) у спеціальному віртуальному середовищі.

Крім новітнього підходу в програмному забезпеченні, команда стартапу також пропонує рішення і для апаратної підтримки такого потужного ШІ: поки в теорії, але було розроблено супер мікрочип нового покоління. Йдеться про унікальну модифікацію напівпровідникового чипа «Отаман». Дослідники запропонували інтегрувати в його структуру, а саме в тіло фононного голографічного кристала, двовимірну (2D) сітку квантових кубітів.

Таке поєднання надає мікрочипу унікальні властивості квантово-голографічного обчислювача. Теоретична модель передбачає, що кубіти можуть одночасно фіксувати, прораховувати та зчитувати всі можливі варіанти і траєкторії розвитку реальності, що виникають внаслідок незворотних фізичних процесів. Це відкриття стоїть в основі створення систем із паралельними обчисленнями, що за швидкістю та аналітичними потужностями будуть випереджати будь-які сучасні обчислювальні машини чи суперкомп'ютери.

Цей український стартап подає великі надії та анонсує інновації, здатні змінити весь світ. Наразі проєкт активно розвивається і офіційно шукає інвестиції для переходу від теоретичних моделей та прототипів до створення перших комерційних зразків обладнання, яке відкриє нову еру в історії глобального IT-ринку.