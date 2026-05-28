Xiaomi випускає ультимативний 17T Pro 5G з ШІ та потужною батареєю

28 травня 2026 року у Відні (Австрія) технологічний гігант Xiaomi офіційно оголосив про старт продажів свого найбільш очікуваного смартфона – Xiaomi 17T Pro 5G. Ця модель покликана перевернути уявлення про можливості сучасних преміальних пристроїв, пропонуючи унікальне поєднання ультимативної швидкодії, акумулятора безпрецедентної ємності та мобільної фотографії студійного рівня.

Смартфон створено для тих, хто живе у стрімкому темпі та потребує максимальної продуктивності щомиті – без компромісів та частих підзарядок.

Кремній-вуглецевий акумулятор на 7000 мАг

Головною сенсацією інженерного дизайну Xiaomi 17T Pro 5G стало впровадження інноваційного кремній-вуглецевого (Si/C) акумулятора ємністю 7000 мАг. Завдяки підвищеній щільності накопичення енергії, конструкторам вдалося зберегти витончені габарити та легкість пристрою, забезпечивши при цьому до двох днів активного використання або до 18 годин безперервного стрімінгу відео.

Смартфон підтримує фірмову технологію надшвидкої зарядки Xiaomi TurboCharge потужністю 100 Вт, яка здатна повернути батарею від 0% до 100% трохи більше ніж за годину.

Абсолютне домінування в геймінгу

Серцем смартфона став революційний 3-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 9500. Він демонструє колосальну обчислювальну потужність та блискавичну обробку даних штучним інтелектом Xiaomi AI. Пристрій пропонується у конфігураціях із 12 ГБ або 16 ГБ надшвидкої оперативної пам'яті (LPDDR5X) та вбудованим накопичувачем UFS 4.1 об'ємом до 1 ТБ.

Для стабільної роботи під екстремальними навантаженнями реалізовано замкнуту систему охолодження Loop LiquidCool із масивною випарною камерою. Вона ефективно розсіює тепло, захищаючи процесор від троттлінгу та гарантуючи стабільно високу частоту кадрів (FPS) у найважчих 3D-іграх.

Візуальне занурення на частоті 144 Гц

Флагман оснащено чудовим 6,83-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 1.5K. На відміну від стандартних екранів, частота оновлення тут збільшена до 144 Гц, що забезпечує безпрецедентну плавність роботи оболонки HyperOS 3 (на базі Android 16) та ігрового процесу. Завдяки піковій яскравості 4000 ніт та технології LTPO, дисплей залишається ідеально читабельним на сонці та економить енергію. Безпека очей гарантована передовою системою High-Frequency PWM Dimming, яка повністю усуває мерехтіння екрана.

Професійна оптика Leica у кишені

У співпраці з легендарним німецьким брендом Leica була створена унікальна потрійна система камер, де кожен модуль є безкомпромісним:

Основний сенсор (50 МП) з оптичною стабілізацією (OIS) для бездоганних нічних кадрів;

Телеоб'єктив (50 МП) для створення портретів із природним ефектом боке та чіткого оптичного наближення;

Ультраширококутний модуль (12 МП) з кутом огляду 120° для панорамних знімків.

Смартфон підтримує запис відео в якості 8K та інноваційний режим Ultra Night Video для ідеальних роликів при слабкому світлі.

Надійність преміум-класу та захист IP68

Корпус новинки виконано з авіаційного алюмінію та надміцного загартованого скла. Смартфон отримав максимальний рівень захисту від води та пилу за стандартом IP68, що дозволяє йому витримувати занурення у прісну воду на глибину до 1,5 метрів. Модель доступна у трьох благородних кольорах: Dark Blue, Dark Purple та Black.

Ціна Xiaomi 17T Pro в Україні

На старті продажів Xiaomi 17T Pro пропонується від 50 999 грн за конфігурацію з 512 ГБ вбудованої пам’яті. Модель об’єднує флагманський рівень продуктивності, преміальні матеріали корпусу, сучасні AI-можливості та розширені функції мобільної фотографії, забезпечуючи повноцінний досвід пристрою топ-класу без компромісів.

Попереднє замовлення на Xiaomi 17T Pro вже відкрите в інтернет-магазині COMFY – з офіційною гарантією виробника та сервісною підтримкою в Україні.