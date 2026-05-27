Що треба знати про вибір саундбара?

Вбудованих динаміків більшості телевізорів достатньо лише для того, щоб просто чути звуки трансляції, але не отримувати від цього звучання задоволення. Це стосується не тільки бюджетних, а й багатьох преміальних моделей. Але проблему можна вирішити, причому відносно недорого. Для цього достатньо купити саундбар — компактну акустичну систему, де в одному корпусі поєднуються кілька динаміків та органи керування ними.

Саундбар — це бюджетне, ефективне рішення для підвищення якості звучання ТВ-техніки. Хоча підключати його можна не тільки до телевізорів, а й до смартфонів та інших пристроїв. Але щоб отримати хороший результат, треба купувати не наосліп, а орієнтуючись на певні критерії та характеристики.

Головні характеристики саундбара

Ключовий критерій вибору — це потужність системи. І вона не має бути занадто великою, адже тоді ви просто заплатите за децибели, які ніколи не задієте повністю. Немає сенсу брати пристрій, який 95% часу буде працювати з рівнем гучності у 20%. Набагато важливіше дивитись на доступні способи підключення. Оптимальний набір — HDMI ARC, Bluetooth та оптичний порт. Крім цього, вибираючи саундбар, звертайте увагу на:

наявність вбудованого сабвуфера;

підтримку Dolby Atmos;

сумісність із телевізором;

можливість бездротового керування.

Якщо ви маєте великий екран і любите дивитися фільми та серіали, подбайте, щоб вибрана вами модель підтримувала режим об’ємного звучання. Для музики більше значення матиме наявність широкополосного вбудованого еквалайзера.

Оптимальна потужність саундбара

Вибираючи потужність саундбара, варто орієнтуватися на площу кімнати. Принцип «чим більше — тим краще» тут не працює. Для приміщень до 20 м² вистачає моделей на 50 Вт. На 40 м² вже краще шукати щось із потужністю до 100 Вт. Найпотужніші саундбари на 200–300 Вт з окремим сабвуфером та підтримкою об’ємного звучання — це вибір для великих залів чи домашніх кінотеатрів.

Незалежно від того, який саме саундбар вам потрібен, знайти й замовити його можна в інтернет-гіпермаркеті електроніки SmartMag. Великий вибір, гарні ціни, якісні товари та швидка доставка — ви залишитеся задоволеними покупкою тут.