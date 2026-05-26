AirPods Pro 3 чи AirPods 4 ANC: порівняння ключових характеристик

AirPods та Pro-модель мають багато спільного. У них активне шумозаглушення, просторове аудіо та глибока інтеграція з екосистемою Apple. Але між ними є помітна різниця у конструкції та можливостях використання.

Базові Apple AirPods зберігають формат класичних вкладок відкритого типу. Вони легші, простіші й комфортніші для користувачів, яким не подобаються вакуумні навушники.

Pro роблять акцент на щільнішій посадці, кращому шумозаглушенні та глибшому звучанні. Такі моделі краще підходять для поїздок, офісної роботи, тренувань і тривалого прослуховування музики.

Ергономіка і візуальний складник

Обоє варіантів виконані у фірмовому білому кольорі. Він став частиною стилю Apple. Відрізняються моделі конструкцією та посадкою. Базові мають форму класичних вкладок без силіконових накладок. Вони легше відчуваються у вухах. Підходять користувачам, яким не подобається ефект повної ізоляції.

У Pro використовують внутрішньоканальну конструкцію з амбушурами. У комплекті є насадки різних розмірів. Тому навушники краще підлаштовуються під форму вух і забезпечують щільнішу посадку.

Основні відмінності:

AirPods — легша посадка без сильного тиску у вухах;

Pro-версія — краща шумоізоляція, щільніше прилягання та більше можливостей керування.

Ефективність шумопоглинання

У аксесуарів є активне шумозаглушення, але працює воно по-різному.

Основні відмінності:

базові приглушують шум за допомогою електронних алгоритмів; Pro додатково використовують силіконові амбушури для кращої пасивної шумоізоляції. Заглушення відчувається сильніше в транспорті, офісі чи людних місцях.

В обох моделях також є адаптивний прозорий режим. Він дозволяє чути голоси, сигнали та інші важливі звуки навколо без потреби знімати навушники.

Функціональні можливості

Девайси підтримують просторове аудіо та відстеження рухів голови. Під час перегляду фільмів або прослуховування музики це створює ефект об’ємного звучання. Звук ніби оточує користувача з різних боків.

Варіанти Про додатково пропонують режим слухового апарата, функції перевірки слуху та захисту від надто гучного звуку. Також у моделі є датчик розпізнавання шкіри. Він точніше визначає момент для автоматичної паузи та відновлення відтворення.

Маса

AirPods трохи легші та компактніші. Вага одного навушника становить до 4,3 грама. У Pro — до 5,5 грама через складнішу акустичну систему та додаткові елементи шумозаглушення. У використанні ця різниця не відчувається й не створює дискомфорту.

Автономність

Pro з увімкненим шумозаглушенням можуть працювати до 8 годин без підзарядки. Для компактних бездротових навушників це дуже хороший результат. Базові в аналогічному режимі забезпечують до 4 годин роботи. Цього вистачає для поїздок і щоденного використання.

Обидві моделі мають схожі можливості всередині екосистеми Apple. Але розраховані на різні сценарії. Базові орієнтовані на компактність і простоту. Pro-версія — на сильніше шумозаглушення, персоналізацію та довшу автономність.



