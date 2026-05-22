Як готувати без пригорання і зайвого клопоту

Їжа пригорає швидше, коли дно тонке, нагрів різкий, а кришка погано тримає пару. Перед тим як купити каструлі в COMFY, перевіряють матеріал, товщину дна, об'єм, ручки й сумісність з плитою. Для каші, супу, соусу та тушкованого м'яса потрібні різні об'єми, тому набір із кількох предметів дає більше свободи на кухні.

У чому краще варити, тушкувати і підігрівати

Для супів і гарнірів підходить нержавіюча сталь. Вона витримує щоденний нагрів, легко миється і не боїться кислих продуктів. Каструлі з товстим дном для тушкування краще тримають температуру, тому овочі, м'ясо або рагу доходять рівномірніше. Для духовки беруть модель без пластикових деталей і з термостійкими ручками. Перед купівлею перевіряють:

об'єм під кількість порцій;

товщину дна та стінок;

сумісність з індукційною плитою;

матеріал ручок і кришки;

наявність мірної шкали всередині;

форму борта для зливання води;

допустиму температуру для духовки.

Скляний посуд для плити підходить для повільного нагріву, компотів і рецептів, за якими треба стежити без відкривання кришки. Емальовані каструлі Metrot Сербія доречні для перших страв, варення і заготовок, де важлива гладка внутрішня поверхня.

Як готувати без пригорання

Пригорання починається через різкий нагрів, сухе дно або слабке помішування. Каструлю ставлять на конфорку відповідного діаметра, додають воду чи олію до сильного розігріву, потім зменшують температуру. Кришка має щільно прилягати, щоб пара залишалася всередині і страва не пересихала біля стінок.

Каструлі з гранітним покриттям допомагають готувати каші, овочі та соуси з меншим ризиком прилипання. Для плову, печені й густих страв підходить каструля-казан з антипригарним шаром, яка довго тримає тепло на малому вогні. Якщо потрібен набір посуду зі знімною ручкою, ціну порівнюють разом із кількістю предметів, типом кришок і способом зберігання.

Для індукції шукають маркування на дні та рівну основу без вигину. Найкращий посуд для індукційної плити швидко реагує на зміну температури й не хитається на поверхні. Набір каструль Krauff або інший комплект з різними об'ємами корисний, коли вдома регулярно варять гарнір, суп і соус одночасно.

Після готування ємності дають охолонути, потім миють м'якою губкою без абразиву. Так довше зберігаються ручки, кришки та внутрішня поверхня. У COMFY можна порівняти каструлі за матеріалом, об'ємом, типом плити й покриттям, щоб підібрати набір для щоденного готування без зайвого клопоту. Так легше скласти комплект для сімейних порцій, заготовок і швидких сніданків.