Фестивалі Греції влітку 2026: міні путівник від онлайн турагенції АНЕКС Тур

Найкращі курорти країни з найдовшою береговою лінією в Європі пропонують гарячі тури в Грецію - з прямим перельотом чи автобусом, пакетні або на умовах «тільки проживання». При плануванні відпустки варто врахувати розважальну програму. Тревел експерти онлайн турагенції АНЕКС Тур розповідають – де і коли у Греції влітку 2026 року заплановано великі фестивалі та свята.

Аттика – епіцентр фестивальної Греції

Більшість великих фестивалів відбудуться в Афінах або поблизу столиці Греції. Найтриваліший (з 3 червня до 22 серпня) театральний Athens & Epidaurus Festival. Вистави відбуваються у справжньому античному амфітеатрі з унікальною акустикою, кам'яними сидіннями для глядачів та просторою сценою. У 2026 році фестиваль пропонує насичену програму концертів класичної та симфонічної музики.

Головні події Athens & Epidaurus Festival 2026:

  1. «Медея», оновлена версія, Національна опера Греції;
  2. «Перси» – п'єса Есхіла у жанрі «документального театру»;
  3. «Алкестида», притча Евріпіда у постановці Національного театру;
  4. «Візит до Арістофана» – мультиформатний проект із актуальною антивоєнною тематикою;
  5. «Антігона» - смілива інтерпретація класики від відомого норвезького режисера;
  6. «Лісістрата» у постановці Північного театру Греції;
  7. «Іон» - містична трагедія від театральної організації Кіпру.

Головні музичні фестивалі Аттики пройдуть на Plateia Nerou у Калітеї, південному передмісті Афін:

  • з 13 червня до 27 серпня грандіозні концерти Release Athens Festival 2026 (хеві-метал, рок, поп, танцювальна музика); заявлені Gorillaz (дебют у Греції), Megadeth, Nick Cave & The Bad Seeds, David Byrne.
  • 14 та 15 липня EJEKT Festival 2026 (електронна музика, рок, інді); хедлайнери Florence + The Machine, Suede, The Cure.

З 26 до 28 вересня афінський Технополіс приймає Athens Coffee Festival 2026: конкурси, майстер-класи, дегустації.

Тури до Греції з відпочинком на курортах Аттики дозволяють оцінити красу пляжів Вуліагмені, Лагоніс, Варкіза, Агіос Теодорос.

Фестивалі Північного узбережжя Греції

З 25 до 30 травня на сцені амфітеатру Салоніки відбудуться конкурсні виступи учасників дитячого творчого фестивалю AEGEAN STARS: музика, хореографія, модні покази, вокал, театральне мистецтво.

У 2026 році основним майданчиком святкових подій Пієрії стане курортне містечко Паралія Катерині – популярне місце сімейного та молодіжного відпочинку, пляжі з Блакитними Прапорами, поряд гора Олімп. Міжнародний фольклорний фестиваль з вуличними парадами, концертами та шоу проходить у два етапи, з 10 по 14 червня та з 8 по 12 вересня. Танцювальний міжнародний фестиваль Паралія Катерині приймає 11-18 червня.

Міжнародний фестиваль транс-музики запрошує дорослих (18+) глядачів із 24 по 30 серпня. Місце проведення – пляж Азапіко, острів Сітонія, Халкідікі.

Найкращі музичні фестивалі 2026 на островах Греції

Магічний острів Закінф приймає шанувальників електронної музики (вікове обмеження 18+) з 26 липня до 2 серпня. Shapes Festival Greece 2026 проходить на різних майданчиках, у програмі заявлено понад 30 учасників.

Найкраща хіп-хоп та RnB вечірка грецького літа 2026 запланована на легендарному острові Санторіні з 5 по 9 червня. Незвичайний формат музичного фестивалю у жанрі метал на круїзному лайнері стартує 2 листопада з острова Міконос із відвідуванням Криту, Санторіні та Афін.

Купити онлайн тури до Греції на дати концертів, вистав та фестивалів українські туристи можуть у турагенції АНЕКС Тур. Найкраще бронювати путівки заздалегідь, поки є вибір номерів у готелях.

