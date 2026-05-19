MIRSON - традиції комфорту, перевірені часом

Історія MIRSON почалася там, де до дому завжди ставилися з особливою повагою - в Італії, у регіоні Тоскана. Саме тут у 1879 році зародилося сімейне виробництво ковдр і подушок, побудоване не на масовості, а на ремеслі, ручній праці та розумінні того, що якісний сон є основою щоденного життя.

Тоді кожен виріб створювали для конкретного дому - з турботою, уважністю й відповідальністю за результат перед сусідом, родичем чи хрещеним батьком. Цей підхід - створювати речі для людей, а не для полиці магазину - став фундаментом філософії MIRSON, яка збереглася крізь покоління.

З часом MIRSON розширив асортимент, доповнивши його всіма можливими виробами для дому й комфорту. Особливе місце серед них посіли пухові ковдри та подушки - вироби, у яких особливо відчутні вимоги бренду до якості, добору сировини та довговічності. Компанія приділяє увагу кожній деталі, а виробництво у різні роки працювало в Австрії, Швейцарії та Іспанії. З 2007 року MIRSON представлений і в Україні, де продукція бренду стала доступною ширшому колу споживачів.

Від ремесла - до сучасного виробництва

Минуло понад сто років. Світ змінився, технології стали складнішими, вимоги до якості - вищими. Але MIRSON не втратив своєї суті. Сьогодні бренд представлений в Україні, де зосереджене повноцінне сучасне виробництво домашнього текстилю. Тут використовуються новітні технології, автоматизовані лінії та системи контролю якості, які відповідають європейським стандартам.

Водночас MIRSON не перетворився на безликий масмаркет. Виробництво в Україні дозволило бренду вибудувати прозору й керовану систему, у якій кожен етап - від вибору матеріалів до контролю готових виробів - відбувається за єдиними стандартами якості. Такий підхід забезпечує стабільні характеристики продукції та робить її доступною без втрати рівня.

Особливо виразно це проявляється у виробах із натуральним пухом. Пух у текстильній індустрії вважається одним із найцінніших природних наповнювачів, а його якість визначає не лише м’якість, а й загальний рівень виробу. MIRSON використовує виключно найкращі сорти пуху ПРЕМІУМ і вище - добірний пух ісландської качки та гуся, який цінується за легкість, об’ємність, делікатність і здатність утримувати тепло без відчуття важкості.

Важливим показником якості пуху є його пружність. Саме вона визначає, наскільки добре наповнювач відновлює форму, зберігає об’єм, рівномірно розподіляється всередині виробу та як довго зберігає свої властивості. Чим вищий клас пуху, тим довше ковдра чи подушка залишається комфортною, легкою і приємною у щоденному користуванні. Саме тому для MIRSON якість пуху - не деталь, а принципова основа виробу.

Асортимент, що формує повноцінний простір дому

MIRSON - це не окремі продукти, а цілісна система домашнього текстилю, створена для реального життя. Асортимент бренду охоплює всі ключові категорії:

·ковдри та подушки для щоденного комфортного сну;

·анатомічні та гіпоалергенні рішення;

·наматрацники та захисні чохли;

·комплекти постільної білизни з різних типів тканин;

·покривала, пледи, текстиль для спальні;

·дитячий текстиль;

·кухонний текстиль;

·рушники, халати, домашній одяг, капці.

Пухові ковдри та подушки займають в асортименті бренду особливе місце. Саме в цьому напрямі особливо виразно проявляються стандарти MIRSON: ретельний відбір сировини, використання преміальних сортів пуху, увага до кожної деталі та орієнтація на багаторічний комфорт.

Кожен напрям створюється з урахуванням ергономіки, гігієнічності та довготривалого використання. Це речі, які не втрачають своїх властивостей після першого сезону й залишаються актуальними незалежно від моди. А коли йдеться про пухові вироби, цей підхід має особливе значення: якісний пух, правильне наповнення й уважне виконання дають змогу таким речам служити не сезон-два, а роками й десятиліттями.

Матеріали та відчуття, які мають значення

MIRSON принципово не працює з випадковими рішеннями. Для виробництва використовуються ретельно відібрані тканини та наповнювачі, які забезпечують правильну циркуляцію повітря, приємні тактильні відчуття й стійкість до зношування. Саме тому ковдри та подушки добре тримають форму, постільна білизна зберігає колір і структуру, а рушники та халати залишаються м’якими навіть після багаторазового прання.

У пухових виробах це відчувається особливо. Добірний пух високого класу створює природний мікроклімат під час сну, м’яко огортає, утримує тепло без надмірної щільності й водночас добре пропускає повітря. Саме такі властивості роблять пухові ковдри та подушки не просто зручними, а по-справжньому цінними у щоденному житті.

Якість у MIRSON - це не гучні формулювання, а результат системної роботи, який відчувається в повсякденному користуванні. У дрібницях. У сні. На кухні. У ванній кімнаті. У звичному дотику руки. Чи ноги.

Текстиль як частина способу життя

MIRSON не прагне вразити. Він прагне бути затишним. Бренд створює текстиль для людей, які розуміють, що справжній комфорт - це не надлишок.

Це вибір для дому, де важлива атмосфера. Для спальні, у якій відпочивають, а не просто сплять. Для кухні, де не просто їдять, а проводять час усією родиною. Для ванної, де не просто миються, а розслабляються.

Сьогодні MIRSON - це поєднання італійської спадкової культури, започаткованої у 1879 році, та сучасного українського виробництва. Бренд, який зберіг цінності ремесла й адаптував їх до реалій сучасного життя.

MIRSON не обіцяє більше, ніж може дати. Він просто створює якісний домашній текстиль, який стає частиною дому, частиною звичок і частиною щоденного комфорту. І якщо говорити про пухові вироби, то це ще й про речі, у яких якість починається зсередини - з добірного пуху, високих стандартів відбору та здатності служити довго, зберігаючи м’якість, легкість і комфорт на роки.

Саме тому до нього повертаються — не через рекламу, а через досвід.