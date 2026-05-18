Інтерфакс-Україна
21:43 18.05.2026

Виставка "Пікселі краси" пройде в Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе

Виставка "Пікселі краси" відкриється у Києві 21 квітня в Музеї-майстерні  Івана Кавалерідзе та триватиме до 7 травня у програмі заходів, присвячених Дню міста Києва. Ініціатором є громадська організація "Андріївський узвіз".

Автори експозиції — Тетяна Мірза та Сергій Шибалов.


Тетяна Мірза — уродженка Черкащини, бізнесвумен, мама та бабуся. Вона не є професійною художницею, проте війна спонукала її звернутися до мистецтва як способу зафіксувати красу рідної землі.


Сергій Шибалов — дизайнер із Київщини. До війни він не був знайомий із Тетяною, однак нині їх об’єднує спільна мета — показати незламність українців через мистецькі образи.

За словами організаторів, виставка має на меті нагадати, що навіть серед руїн і випробувань життя продовжує проростати й квітнути. Дві творчі експозиції об’єднані однією темою — "Пікселі Краси".

Назва символічно відсилає до піксельного малюнка військової форми, який став знаком мужності та стійкості українських захисників. П’ятий рік поспіль українські військові захищають країну, і саме їхній образ став ключовим символом виставки.

П’ятий рік слово "піксель" у свідомості українців асоціюється насамперед із нашими захисниками. Це малюнок їхньої військової форми — символ мужності, стійкості та героїзму.
П’ятий рік вони захищають нас. І ми будемо вічно вдячні їм за це. Сьогодні саме вони стоять на передньому рубежі битви з пітьмою.
І ця битва для українців відбувається на всіх рівнях буття — від фізичного виживання до боротьби за власний дух. Це доленосний час, який визначить, чи вистоїмо ми як нація, чи зможемо повстати з руїн — нескорені й сильні.
І те, що об’єднує нас, підтримує і надихає, те, що, мов мати, без слів огортає своєю любов’ю, — це наша рідна земля. Її воля. Її краса. Її гідність.
Саме це веде нас із пітьми до світла і робить сильнішими.
Із таких митей, із таких пікселів краси складається велика оновлена картина нашої землі — землі, де квітне життя, панує мир, а серця людей сповнені любові.
Своїми творами Тетяна Мірза і Сергій Шибалов — двоє сивочолих людей, незнайомих до війни, але об’єднаних однією землею, однією любов’ю і волею до життя — несуть глядачам просте й сильне послання:

Організатори зазначають, що експозиція є своєрідною маніфестацією перемоги життя і краси над мороком війни. Вона покликана показати, що українці залишаються незламними, гідними та сильними, а їхня рідна земля — джерелом натхнення і сили.

 

