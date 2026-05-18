Інтерфакс-Україна
11:28 18.05.2026

JDOC - український AI‑сервіс для розпізнавання документів у PDF для 1С/BAS, CRM та ERP

В Україні запущено JDOC — сервіс на базі штучного інтелекту, який допомагає компаніям автоматизувати обробку первинних документів і передавати дані в 1С, BAS, CRM, ERP та інші облікові системи без ручного введення.

JDOC створений для бухгалтерій, фінансових відділів, бухгалтерського аутсорсингу, бізнесу та інтеграторів 1С/BAS. Сервіс дозволяє прибрати рутинне перенесення даних з PDF, сканів, фото та інших файлів в облікову систему.

Сервіс працює не лише з рахунками, актами, накладними чи банківськими виписками. JDOC може обробляти практично будь-які первинні документи, з якими щодня працює бухгалтерія: документи постачальників, клієнтів, підрядників, внутрішні форми компанії та нестандартні шаблони.

Головна задача JDOC — перетворити документ у готові структуровані дані для подальшої роботи в обліковій системі. Компанія може автоматизувати шлях від отриманого документа до підготовлених даних для 1С/BAS, CRM або ERP, зменшивши залежність від ручної праці та ризик механічних помилок.

JDOC поєднує OCR-розпізнавання тексту та обробку документів за допомогою штучного інтелекту. Модель сервісу можна навчати під конкретні типи документів, шаблони постачальників або бізнес-процеси компанії, щоб підвищувати якість розпізнавання саме для потрібних сценаріїв.

Сервіс може використовуватися через вебкабінет або API. Це дозволяє підключати JDOC до чинних бізнес-процесів, CRM/ERP-систем, бухгалтерських баз 1С/BAS або власних внутрішніх рішень компанії.

JDOC також розвиває партнерський напрям для IT-інтеграторів, 1С/BAS-фахівців, CRM/ERP-впроваджувачів та 1С-франчайзі. Партнери можуть підключати сервіс своїм клієнтам, автоматизувати обробку первинних документів у їхніх облікових системах і працювати з JDOC на окремих спеціальних умовах.

JDOC не є системою електронного документообігу і не замінює облікову систему. Це інструмент для автоматизації розпізнавання документів і підготовки даних для подальшого використання в бухгалтерському, управлінському та фінансовому обліку.

Опис сервісу JDOC:
https://jdoc.net.ua/service-description

Сайт JDOC:
https://jdoc.net.ua/

Як працює сервіс:
https://jdoc.net.ua/guide

